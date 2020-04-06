Александр Беглов – о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Обстановка ухудшается с каждым днем»

Акценты в борьбе Санкт-Петербурга с распространением коронавируса расставили на заседании правительства 6 апреля, прошедшем в онлайн-формате.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. ЗакС развязывает Смольному руки в борьбе с нарушителями режима самоизоляции 00:00 00:00

– Обстановка у нас непростая, ухудшается с каждым днем, но есть время хорошо подготовиться, – отметил губернатор Александр Беглов. – Мы чуть-чуть отстаем от Москвы, буквально на три недели. И это только начало.

Градоначальник призвал работать жестче, а горожан информировать о важности самоизоляции лучше, ведь «цена вопроса – это жизнь».

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

Главный акцент Беглов поручил сделать на уборку и дезинфекцию города.

– Город нужно мыть: дома, фасады – все, – пояснил он. – Активизируйте работу с управляющими компаниями, причем со всеми, не, важно принадлежат они городу или нет: они должны мыть лестницы, убирать территорию. Будем проводить проверки. Также управляющие компании должны следить за теми, кто находится в обязательной самоизоляции. Для этого раздадут списки.

На особый контроль взяли дежурные садики, «число которых, возможно, придется увеличить», и школы, в которых «дистанционное обучение должно проводиться в полном объеме».

– Подключитесь к обеспечению детишек из малообеспеченных семей планшетами, чтобы они могли учиться, – рекомендовал подчиненным Беглов. – Подключите для этого бизнес.

Главам района губернатор наказал проследить за закрытием спортивных и детских игровых площадок, «чтобы ребят на них просто не было». Для этого там, где еще не успели развесить (либо где находчивые родители уже сняли) сигнальные ленты и объявления, они должны появиться. Проверить пустоту площадок Беглов пообещал лично.

Под пристальным вниманием поликлиники, больницы и соцслужбы.

– Нужно всячески помогать врачам и соцработникам, обязательно поддерживать участковых, которые будут следить за изолированными горожанами, – подчеркнул градоначальник. – В ближайшие 10 дней мы должны создать 5411 коек для больных с коронавирусом, а до конца месяца суметь развернуть 12 000 коек (на данный момент в городе 2644 койки. – Прим. ред.).

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОМОЩНИК

И, конечно, фокус на петербуржцах старше 65 лет, которые сейчас находятся в обязательной домашней изоляции.

– Нужно им помогать, доставлять продукты, – напомнил глава города. – Они больше всего подвержены инфекции, поэтому могут дать нам самое большое число заболеваний и занять все имеющиеся в городе койки. Людей старше 65-и очень важно беречь.

Председатель Комитета по молодежной политике Юлия Аблец сообщила, что ведомство как раз предпринимает все усилия, чтобы вовлечь в помощь старшему поколению, маломобильным горожанам и другим петербуржцам, оказавшимся в вынужденной самоизоляции, максимальное число волонтеров.

– На сегодня зарегистрировано 1800 волонтеров, готовых помогать таким категориям граждан, – сообщила Аблец. – Из них 1100 человек прошли аккредитацию: мы убедились в их добросовестности. Аккредитованные волонтеры получают специальный бейдж. Если бейджа нет, то открывать дверь таким помощникам не стоит: уже появились первые случаи мошенничества, когда под видом волонтеров преступники проникают в квартиры.

За две недели поступило 4300 просьб о помощи. Большую часть из них уже удовлетворили, а время отклика на обращение составляет всего 30 минут.

Глава Комитета по соцполитике Александр Ржаненков добавил, что петербуржце старше 65 лет в городе насчитывается более 876 000 человек, и ежедневно им помогают более 3500 соцработников. Решают вопрос оказания изолированным пожилым и психологической поддержки.

КСТАТИ:

Контроль за соблюдением режима самоизоляции тех, кто вернулся из-за границы либо контактировал с заболевшим, в Петербурге усилят. За нарушение обещают штраф до 40 000 рублей, за прогулки по закрытым паркам и площадкам – до 30 000 рублей. Если же нарушение режима самоизоляции привело к заражению кого-то, то штраф вырастет до 300 000 рублей. Предусмотрена и уголовная ответственность со сроком до 7 лет тюрьмы, если чья-то беспечность привела к смерти двух и более лиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/771328" frameborder="0"></iframe> Санкт-Петербург в режиме полной самоизоляции.

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