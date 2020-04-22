«Я, как бомж, ем «Доширак»: Иван Краско остался без денег из-за карантина

89-летний народный артист России Иван Краско вот уже месяц на карантине. Известный актер театра и кино самоизолировался, как и многие, за городом. На даче в поселке Керро Ленинградской области скучать ему не приходится - он там с двумя сыновьями. К тому же по соседству живет его давний приятель Михаил Боярский, который временно тоже перебрался из мегаполиса на свежий воздух. И если поначалу карантин на даче для Краско был хорошим отдыхом после окончания сезона, то теперь - серьезная проблема.

- Вначале отогревался в баньке - погода как раз смурная была, - рассказал kp.ru Иван Иванович. – Да и вообще было приятно пообщаться со своими сыновьями. Теперь я их больше стал понимать. Но ведь если до карантина у меня были: то творческая встреча, то ток-шоу на федеральном канале по семейным разборкам - теперь ничего. И, соответственно, никаких доходов кроме зарплаты и пенсии нет. Пожалуйста - я просто, как бомж. А парни растут у меня, им надо ведь есть. А еще сынок Ваня мне говорит на днях: «Давай, папа, велосипед мне купим». Оказывается, на дачу его можно доставить. Вот меня и прижало! Денег ужас как не хватает. И главное, в это же время налоги у меня насчитали - 8 тысяч рублей.

Иван Краско на даче колет дрова и ходит в банюФото: Александр ГЛУЗ

Так Иван Краско оказался не только на режиме самоизоляции, но и в режиме жесткой экономии. Закупает еду в ближайшем магазине и во многом себе отказывает.

- Я затосковал, - вздыхает артист. - Знаешь...«Доширак» и «Роллтон», между прочим, неплохая еда! Да я сам ведь сельского происхождения. Картошечка с консервами – тоже прекрасно. Туда говядинки и свининки - великолепная еда! Можно жить вечно.

Иван Иванович заскучал на самоизоляцииФото: Александр ГЛУЗ

Но грусть, к счастью, накрывает Иван Ивановича только к вечеру, когда хлопоты по дому закончены. Несмотря на почтенный возраст, Краско все также занимается участком, колет дрова для баньки.

- С одними дровами, знаешь, сколько возни?! - смеется Иван Краско. - Купили два кубометра за 7 тысяч рублей. Ольха - моя любимая! Царские дрова. Очень крупные. Я их перекалываю, и все говорят: «Надо же, дед, стоит: «тюк-тюк». А сосед Миша Боярский шутит: «Я же говорил, у меня сосед – дятел!». Сейчас с Мишей пока не общаемся. Неловко мне, там у него внуки - Андрюшка и Григорий. Зачем я буду лезть. Потеплее будет, так и пойду к нему.

Зная, как Иван Иванович любит собирать грибы и ягоды в лесу, мы не могли не спросить, чего же он все-таки больше ждет - окончания карантина или наступления лета. Вопрос актера озадачил и подтолкнул к рассуждениям...

- Вообще, коронавируса я не боюсь, - начал размышлять актер. - У меня есть надежда, что он настигает людей, которые богу или природе неугодны. Больше всего меня умиляет, что еще вакцины нет, лекарства нет! Нет среди медиков Менделеева, который определил бы таблицу появления новых вирусов. А вот лета я действительно жду. Чтобы пойти в лес за брусникой. Из ягод я ее больше всех почему-то люблю. Варенье из нее делаю и даже водочку настаиваю.

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