88-летний Иван Краско в поисках новой любви: «Молодухам больше не верю»

Похоже, любовные приключения народного артиста Ивана Краско не закончатся никогда. В этом году актеру исполнится 89 лет, а он не только не собирается на пенсию (служит в театре им. Комиссаржевской и выступает на сцене, является общественным деятелем - прим. Авт.), но и до сих пор считается ловеласом.

Казалось бы, только недавно он разошелся с молодой супругой Натальей Шевель, которая младше его на 60 лет, и вернулся к матери своих детей Наталье Вяль. С последней, к слову, он прожил 10 лет и только потом развелся. После возращения в лоно семьи Иван Иванович попытался вернуть любовь бывшей возлюбленной, но тщетно. А недавно в ток-шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» 41-летняя Вяль на детекторе лжи призналась, что ждет ребенка от другого. Разлучником оказался режиссер Александр Большаков, но комментировать ситуацию Наталья Николаевна отказалась. Зато Наталья Шевель на эпитеты не скупилась и обвинила Вяль в том, что она разрушила их брак и предала артиста.

- Я не ожидал такого, не знаю беременна ли она на самом деле, но я не имею отношения к этому ребенку, - поделился актер с «КП»-Петербург» позже. - Мы продолжаем жить вместе, для меня главное воспитания сыновей, надо поставить их на ноги.

Актер признается, что дает бывшей возлюбленной полную свободу, да и часть забот о детях берет на себя. Ведь Наталья Николаевна давно мечтает реализоваться творчески и сейчас для этого самое время (Вяль работает декоратором в театре - прим. Авт.)

Возможно в любовном треугольнике скоро будет пополнение.Фото: Иван ЛЕВИ

Однако у Краско все еще теплится надежда, что бывшая жена все же вернется к нему, даже сделал ей предложение в начале года, но пока безрезультатно.

- Все возможно, - философски рассуждает артист. - Но я очень хотел бы вернуть ту душевную близость, которая была между нами с Натальей Николаевной. Все-таки 10 лет прожили вместе…

Краско также не исключает возможность новых отношений, ведь творческому мужчине всегда нужна муза рядом.

- Влюбиться сложно, у меня завышенные требования. Она должна быть творческой натурой, умной и чуть-чуть в возрасте, потому что девчонкам я уже перестаю верить, - признался Краско, но тут же оговорился. - Хотя бывают и искренние девчонки, но глупенькие, как правило.

О возрасте предполагаемой избранницы, Краско не говорит, а лишь напевает песню «любви все возрасты покорны».

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