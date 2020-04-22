Валерий Шинкаренко: «Нельзя допустить перекос послаблений в сторону мигрантов в ущерб российским гражданам»

Трудовые мигранты, приехавшие в Россию на заработки, оказались в числе тех, по кому серьезнее всего ударил COVID-19. Во время пандемии гастарбайтеры остались без работы, зарплаты и возможности вернуться на родину. Границы России и соседей оказались закрыты. Эксперты выразили опасение, что для нашей страны это чревато взрывным ростом криминала. Лишившись средств к существованию, приезжая рабочая сила может выйти на улицы. Очевидно, что проблема требует экстренного решения.

Первые шаги в этом направлении правительство уже сделало. 18 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ, временно приостановивший сроки действия миграционных документов иностранных граждан. Это позволило российским работодателям принимать на работу трудовых мигрантов из стран СНГ без патента. Но достаточно ли этого, чтобы сдержать всплеск социальной напряженности? Руководитель рабочей группы по миграции Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты и лидер регионального отделения партии «Родина» Валерий Шинкаренко считает, что борьба с пандемией обнажила все язвы российского рынка трудовой миграции. Во время прямых линий, организованных «Комсомольской правдой» 17 и 21 апреля, он рассказал, какие трудности следует преодолеть, чтобы навести порядок в этой сфере.

- Владимир Путин разрешил трудовым мигрантам до 15 июня не платить за патенты. Что это значит?

- Указ серьезно облегчает жизнь работодателям в период ограничительных карантинных мероприятий и дает шанс обществу на долгожданную легализацию всего рынка трудовой миграции. Он позволяет эффективно перераспределять трудовые ресурсы в зависимости от меняющихся потребностей экономики.

- Насколько это нововведение важно для Петербурга и Ленобласти и как оно способно помочь мигрантам?

- Для Петербургской агломерации это актуально. Фактически в Ленинградской области и Санкт-Петербурге существует единый рынок труда. Многие крупные работодатели имеют свои стройплощадки и предприятия сразу в двух субъектах Федерации. И законопослушные мигранты, дабы не превратиться в нелегалов при перемене места работы, должны были оформлять два патента: один для работы в Петербурге, а другой - в Ленинградской области. Указ временно ликвидирует этот административный барьер.

- Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся на миграционном рынке?

- Разворачивающийся на наших глазах мировой кризис и борьба с пандемией обнажили многие проблемы - господство на рынке нелегальных посредников, коррумпированность контролирующих структур, неуправляемость всей системы органами исполнительной власти субъектов Федерации на местах и, самое главное, – незащищенность российских граждан в конкуренции с иностранцами за рабочие места.

- Что делать дальше?

- Следующим логичным шагом должна стать организация общественных работ для трудовых мигрантов, оставшихся без средств к существованию, и возвращение невостребованных рынком труда людей в страны исхода. Мы должны защитить общественную безопасность и российский рынок труда от избыточной и неквалифицированной иностранной рабочей силы. Нельзя допустить перекос льгот и послаблений в сторону мигрантов в ущерб российским гражданам.

КОНКРЕТНО

Как навести порядок на рынке трудовой миграции?

Валерий ШИНКАРЕНКО, руководитель регионального отделения партии «Родина» в Ленинградской области:

1. Поручить органам исполнительной власти на местах осуществить реальный мониторинг количества трудовых мигрантов (наконец всех посчитать).

2. Комитетам по труду и занятости населения субъектов РФ совместно с объединениями работодателей и профессиональными участниками рынка труда определить текущую потребность в иностранной рабочей силе с учетом возможности роста безработицы среди российских граждан.

3. Организовать возвращение невостребованных рынком труда мигрантов в страны исхода;

4. Для граждан государств с безвизовым режимом до вступления этих стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ввести новый вид бесплатного миграционного документа – приглашение на работу от российского работодателя, заверенное уполномоченным органом региона РФ.

5. Активно внедрять современные цифровые технологии и цифровые платформы, позволяющие рационально перераспределять трудовые ресурсы в зависимости от меняющихся потребностей экономики Российской Федерации.

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