Врач из Ленобласти смог оспорить штраф за нарушение самоизоляции

Заведующий травматологическим отделением Гатчинской больницы Максим Исаев оказался в центре скандала. Вернувшись домой после отпуска с женой на Шри-Ланке, он сдал тест на коронавирус и отстранился от работы. Но через две недели, имея на руках отрицательный результат на Covid-19, вернулся к своим обязанностям. Но тут пришел еще один результат его теста. По нему у Исаева уже была опасная инфекция… После этого все отделение больницы изолировали, а самого врача посадили на карантин. Роспотребнадзор тут же добавил врачу еще и протокол по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», в котором говорилось о том, что медик нарушил режим самоизоляции и не провел все 14 дней дома после прилета из-за границы.

В итоге Максим Исаев просидел в самоизоляции еще 17 дней. За это время ему пришло еще три результата текста. По его словам, все показали, что коронавируса у него нет. Опасную инфекцию не выявили также ни у его жены, ни у коллег. Медик предполагает, что первый положительный результат на коронавирус все же был ошибочным. Сейчас Исаев уже вернулся на работу в больницу и параллельно с этим смог оспорить свой штраф.

- Я прилетел из-за границы 16 марта, не сев на самоизоляцию, - рассказал «КП-Петербург» Максим Исаев. - Но на тот момент не было никаких постановлений, которые бы регулировали мое нахождение на карантине. Постановление главного санитарного врача России, обязывающее изолироваться после возвращения из заграницы, было опубликовано и вступило в силу только 20 марта. То есть, я не был в этом списке.

Максим Исаев обратился в Санкт-Петербургскую коллегию адвокатов «Размустов, Корнева, Скурту и партнеры» и подал жалобу в прокуратуру. И сейчас от надзорного ведомства получил ответ, что Роспотребнадзор отозвал свое постановление о нарушении. За эту статью по части 1 грозит штраф до 500 рублей, по части 2 в Петербурге суд назначает штраф в 15 тысяч рублей.

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