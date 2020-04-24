253 случая за сутки: в Роспотребнадзоре рассказали, из-за чего случилась новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

Сегодня, 24 апреля, в Санкт-Петербург пережил очередную вспышку заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в Северной столице выявили 253 новых зараженных — на 62 человека больше, чем за сутки до этого. Как объяснили «Комсомолке» в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора, такое положение дел связано с двумя основными факторами.

- Во-первых, у нас стало больше лабораторий, которые занимаются тестированием людей на коронавирус, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Если на прошлой неделе их было 17, то сейчас дополнительно открылось еще три. А чем больше мощности, чем больше людей мы обследуем за сутки, тем больше инфицированных находим.

Несмотря на карантин, люди все равно находят повод выйти из дома. Поэтому, отмечают специалисты, они с тревогой ждут приближающихся майских праздников.Фото: Олег ЗОЛОТО

Во-вторых, статистику портят крупные очаги заболеваемости. К ним относится, например, вот уже больше двух недель закрытый на карантин институт травматологии и ортопедии имени Вредена. Все дело в том, уточняют в Роспотребнадзоре, что результаты анализов приходят не день в день, а с небольшой задержкой, а потому могут влиять на общую картину на протяжении нескольких дней.

- Как бы то ни было, говорить о том, что мы прошли пик заболеваемости, еще рано, - констатировали в пресс-службе. - Сейчас мы с тревогой ждем приближающихся майских праздников. Если все, кто до этого сидел на карантине, разом отправятся гулять — ситуация закономерно ухудшится. И при том очень сильно.