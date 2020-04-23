2020-04-23T01:06:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 23 апреля 2020 года: первый случай смерти молодого пациента

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" подготовила последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года."Комсомолка" подготовила последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на утро 23 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Начнем, по неутешительной традиции, с того, что количество человек, зараженных опасной инфекцией в Северной столице, опять выросло.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился еще у 294 пациентов. Сейчас количество заболевших достигло 2267 человек. За все время пандемии выздоровели 296 человека. Смертей от опасной инфекции зафиксировано 14. В Ленобласти коронавирусом заразились 537 человек. Из этого числа поправились 36 пациентов. Смертей по-прежнему нет, - сообщает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Комздраве подтвердили первый случай смерти молодого пациента от COVID-19. Мужчине было 33 года, и он не страдал хроническими заболеваниями. Однако его все равно сразила пневмония. К слову, в Смольном сообщили, что хоронить умерших от коронавируса будут на двух кладбищах. Погребение проходит в деревянных гробах с герметичным металлическим вкладышем. А вот кремацию разрешили только в одном цехе да и без проведения церемоний прощания.

Суды Санкт-Петербурга отчитались по рейтингу районов, в которых жители больше всего нарушают режим самоизоляции и получают протоколы со штрафами. В лидерах Приморский и Василеостровский районы. Насчет плохих показателей режима самоизоляции в курсе и спасатели МЧС, которые с помощью радиоуправляемого вертолета будут отслеживать гуляющих горожан и призывать их соблюдать карантин.

Также «Комсомолка» выяснила, как будет работать новый медицинский центр Минобороны в Пушкине, который сейчас вовсю строят. Ожидается, что первых пациентов инфекционный комплекс сможет принять уже 15 мая.

Петербургским ученым удалось определить четыре самых частых симптома заражения коронавирусом. Как раз все они были у петербурженки и ее 82-летней матери, которые перебороли опасную инфекцию и рассказали о своем выздоровлении.

«КП» продолжает следить и за Ленобластью. Журналисты выяснили подробности массового заражения коронавирусом врачей Рощинской больницы. Все произошло из-за пациента, который пришел в педиатрическое отделение, заразившись инфекцией. Теперь больница закрыта на карантин.

Дезинфекция Ладожского вокзала.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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