Массовое заражение коронавирусом произошло в психбольнице в Петербурге

Коронавирус атаковал очередное медучреждение Петербурга. В этот раз массовое заражение опасной инфекцией произошло в психиатрической больнице имени Кащенко. Диагноз COVID-19 подтвердился у 28 пациентов и 16 сотрудников.

- Больница городская, но расположена в поселке Никольское Гатчинского района Ленинградской области. В самое ближайшее время заболевшие пациенты этой специализированной клиники будут переведены в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова, - сообщил губернатор Александр Беглов на своей официальной странице во «Вконтакте».

Губернатор Александр Беглов проверил наличие коек для больных коронавирусом в другой психбольнице, куда вскоре направят зараженных людей. Фото: vk.com/a_beglov

Сначала в больнице развернут 70 коек – по 35 на мужчин и женщин. Затем для пациентов с легкой и среднетяжелой формой коронавируса оборудуют еще около 100 мест. В корпусе психбольницы имени Скворцова-Степанова уже закончили монтаж санпропускных шлюзов и подготовили реанимационное отделение.

- Потоки пациентов будут разведены. Больница имени Скворцова-Степанова продолжит прием неинфекционных больных через чистое приемное отделение. Другими словами, все необходимое мы делаем. Мы продолжаем увеличивать число коек для больных с COVID 19 всех категорий, - подчеркнул глава Северной столицы.

Пока неизвестно, как именно произошло массовое заражение. Этим вопросом сейчас занимается специальная комиссия, проводящая расследование. Власти Петербурга в очередной раз напоминают горожанам сократить контакты и самоизолироваться в своей квартире или на даче в Ленобласти.

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