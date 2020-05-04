«От ее легких ничего не осталось»: Умерла санитарка с коронавирусом из НИИ имени Вредена

В Петербурге скончалась санитарка, работавшая в закрытом на карантин по коронавирусу НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена. Юлии Ясюлевич было всего лишь 54 года. О трагедии «Комсомолке» рассказал муж скончавшейся медработницы Петр. Он сообщил, что у супруги дважды диагностировали COVID-19. Когда состояние женщины стало очень тяжелым, ее на скорой помощи перевезли в больницу №40 в Сестрорецке. Там ей изменили лечение и впервые подсоединили к аппарату ИВЛ.

- Дыхания у нее вообще никакого было. Я понять не могу, она здоровый человек, 54 года женщине. Спортом занималась постоянно, академическую греблю любила, – рассказывает муж Петр. – Я ей сказал по телефону: «Юлька, держись!». И все… Это был последний разговор, 17 апреля. Далее я узнавал о ее состоянии только из справочной. И мне каждый раз заученными фразами отвечали, что состояние тяжелое, находится под аппаратом ИВЛ и то, что мне сообщат новости, если такие будут. Вот и сообщили 1 мая…

Муж и дочь рассказывают, что Юлию любили и ценили все пациенты больницы, поскольку она отдавалась работе без остатка. Фото: СОЦСЕТИ

По словам мужчины, в посмертном эпикризе жены указана смерть от пневмонии на фоне коронавируса. Хронических заболеваний у нее не было. Сейчас супруг ожидает окончательного теста, чтобы понять, как именно хоронить любимую. В это время в Таиланде находится взрослая дочь умершей санитарки, которая не находит себе места и хочет попасть домой для прощения с мамой. Однако отец советует ей переждать это неблагополучное время пандемии и помолиться за родителя в церкви.

- Ничего от нее не смогла добиться про средства защиты и про то, в каких условиях они там (в институте имени Вредена - Прим. ред.) работали. Вскрытие показало, что от ее легких ничего не осталось. В последние дни она была в бессознательном состоянии, - пишет дочь Ксения в соцсетях.

Дочь не сможет посетить похороны матери и вспоминает добрым словом по старым семейным фотографиям. Фото: СОЦСЕТИ

Отец девочки подтвердил «Комсомолке», что его супруга работала в средствах индивидуальной защиты, однако, судя по ее присылаемым фотографиям, все ограничивалось разве что специальными масками и перчатками. Мужчина верит, что Юлию могли уберечь.

- Санитарки там самые герои, они стараются не для себя, но продолжают работать. Жертвуют своими жизнями, – добавляет с дрожью в голосе Петр. – А Юля… Она такой человек, что любит помогать людям. Очень сильно… Она довольна была своей работой. Подумаешь, санитарка утки выносит – ее этим не испугаешь, лишь бы пациентам хорошо было. А они ее все уважали. И она им смски писала: «Вы мои хорошие, миленькие больные, я скоро приду к вам»… Представляете? Это ужас какой-то – заснуть, зная, что она жива, а утром… Сложно принять, что я один, оказывается, остался. Столько вопросов нерешенных. Когда я стал инвалидом, то всеми делами занималась она…

Напомним, по версии властей Петербурга, врач, вернувшийся из Турции, мог заразить в институте Вредена около 150 человек. Ему грозит уголовное дело.

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