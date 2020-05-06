2020-05-06T18:15:20+03:00
Общество

«Мы уже обогнали Италию и Испанию»: ученые из Петербурга оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам аналитиков, ни к выходу на плато, ни к скорому выходу из эпидемии пока нет никаких предпосылок
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам ученых, о выходе на плато заболеваемости говорить пока еще рано.По словам ученых, о выходе на плато заболеваемости говорить пока еще рано.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на то, что в последние несколько дней в России постоянно выявляют примерно одно и то же количество новых зараженных коронавирусом (порядка 10 000 человек в сутки), говорить о выходе на плато еще рано. Об этом «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 6 мая, рассказал руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков.

- Пока что можно говорить только о некой стабилизации показателей, причем на достаточно высоком уровне - констатировал ученый. - Но это определенно не то «плато общего числа больных», которого мы все так ждем. Оно наступит еще не скоро - это случится тогда, когда будет несколько дней сохраняться баланс между заболевшими и вылечившихся за сутки.

Средний уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге на майские праздники составил 2,9 балла из 5 возможных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Средний уровень самоизоляции в Санкт-Петербурге на майские праздники составил 2,9 балла из 5 возможных.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Боровкова, пока что к выходу на плато «общего числа больных» и тем более к выходу из эпидемии ни у России в целом, ни у Санкт-Петербурга, в частности, попросту нет предпосылок. Основанный на математических моделях и вычислениях прогноз, согласно которому распространение инфекции в Санкт-Петербурге, продлится минимум до конца мая, по-прежнему остается актуальным. Более того — уже в самом скором времени он может измениться в худшую сторону. А виной всему, как нетрудно догадаться, станут майские праздники.

- Мы оценили, что за первую половину майских выходных средний индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге, например, составил всего 2,9 балла из 5 возможных, - объяснил эксперт. - Разумеется, этого слишком мало. Это особенно тревожит, если учесть, что один инфицированный, в зависимости от интенсивности своего общения, может заразить от двух-трех до восьми человек за сутки. То есть, всего от одного инфицированного мы в течение месяца можем получить до 500 новых заболевших.

Есть и еще один показатель того, что до конца эпидемии по-прежнему далеко - процент ежедневного прироста числа заболевших.

Петербуржцев выгнали на улицу майские праздники и теплая погода. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцев выгнали на улицу майские праздники и теплая погода.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Этот показатель нужно уметь правильно «читать» и понимать - отметил Боровков. - Смотрите: часто можно слышать, что в начале эпидемии количество заболевших за сутки увеличивалось на 14-16 %, а теперь — всего лишь на 4-6 %. Но все дело в том, что и само общее количество заболевших месяц назад и сейчас значительно отличается! То есть, раньше, в начале апреля, мы брали 14-18 % от, условно, пяти тысяч заболевших по всей стране, а теперь, в начале мая, мы имеем около 6 %, но уже от уровня в 150 000 заболевших. То есть проценты уменьшились в три раза, но общее число заболевших, от которых мы эти проценты считаем, возросло в 30 раз. Поэтому ни в абсолютных, ни в относительных цифрах ситуация не улучшилась.

В целом же, по словам ученого, по еженедельному приросту больных Россия уже обогнала и Испанию, и Италию, и другие страны, где количество зараженных зашкаливало.

- Скорее всего, уже на этой неделе — десятой с начала эпидемии — мы обгоним и Францию, и впереди останутся только Штаты, где максимальный еженедельный прирост случился на двенадцатой неделе, - отмечает Боровков. - Отчасти такой стремительный прирост объясняется тем, что у нас достаточно активно выявляют новых заболевших — открывается больше заболевших, выполняется больше тестов. С другой стороны, у нас по-прежнему много бессимптомных больных, так что говорить о том, что уровень угрозы для населения снизился, пока еще преждевременно.

Петербуржцы устроили ночной дрифт во время режима самоизоляции.Встреча автолюбителей состоялась несмотря на продолжающийся в городе режим самоизоляции

ИСТОЧНИК KP.RU

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