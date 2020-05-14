Учительницу из Ленобласти оштрафовали на 5 000 рублей за поцарапанное ухо восьмиклассника

Очередная история про чересчур раздражительного учителя и справедливых учеников и их родителей произошла в Ленобласти. В поселке городского типа Рощино, что под Выборгом, учительница схватила подростка за ухо и попыталась вышвырнуть из класса. За это женщина поплатилась работой и схлопотала административную статью.

«ИСХОДОМ ДОВОЛЕН»

В ноябре 2019-го преподавательница биологии Ольга Бакланова замещала учительницу русского языка у 8Б. Педагог опоздала на урок и пришла в класс только спустя 15 минут. Ученики стали возмущаться. Завязалась словесная перепалка. Тогда Ольга Егоровна схватила одного из учеников – 14-летнего Виктора – за ухо и решила силой отправила его в коридор. Как итог, травма уха и разбитый Витин iPhone X.

Ольга Егоровна Бакланова – выпускница ЛГУ имени Жданова и педагог с 25-летним стажем. В Рощинской среднеобразовательной она преподавала биологию, природоведение, экологию. Несколько лет назад Баклановой присвоили звание Ветерана труда Ленинградской области.

Ольга Бакланова все еще значится в списке учителей, но в школе уже не работает. Фото: Рощинская СОШ

14-летний Витя – спортсмен: уже восьмой год он занимается рукопашным боем, пробовал себя в футболе. О том, чтобы случайно ответить учительнице сдачей, он говорит так: «такого от Ольги Егоровны не ожидал, поэтому об ответной агрессии даже не думал».

– Но Ольга Егоровна всегда была сильно вспыльчивая, и это была не первая ситуация, –отмечает парень. – Ко мне и другим она проявляла агрессию и раньше.

Мириться с произошедшим Витя и его родители (а отец Виктора и сам окончил педагогический вуз) не стали: кровоподтек за ухом – результат сильной царапины – сфотографировали и задокументировали.

– Травму я неделю обрабатывал, и она достаточно быстро прошла, – рассказывает парень. – Психологически в первые дни после инцидента переживал сильно.

Кровоподтек за ухом – результат сильной царапины – сфотографировали и задокументировалиФото: Из личного архива героя публикации

Несмотря на то, что в школе прошло внутреннее расследование, а Ольга Бакланова написала заявление по собственному желанию, семья Вити обратилась в суд: родители хотели добиться, чтобы учительница была уволена по статье. В декабре 2019-го бывший педагог стала обвиняемой в побоях. Делом о побитом ребенке занялся Судебный участок №24 Выборгского района.

– Бакланова преподносила суду, что Виктор опоздал на урок, пришел якобы с продуктами питания и напитками, спровоцировал ее. Но на деле все было с точностью до наоборот: опоздала и спровоцировала конфликт она сама, – рассказывает Витин адвокат Александр Бушуров. – Придя, она назвала детей свиньями. Виктор не сдержался и сказал, что, возможно, они таковыми не являются. Последовала реакция: педагог подошла к нему, потянула его за рукав кофты, опрокинула на пол и рукой повредила ему ухо, в результате чего у Виктора пошла кровь из царапины. А это уже состав административного правонарушения.

Судебный процесс растянулся на полгода. Дважды заседание переносили из-за неявки Баклановой и ее адвоката, затем работу судебного участка приостановил коронавирус. Точку в деле о поцарапанном ухе поставили лишь 12 мая: учительницу признали виновной и оштрафовали на 5 000 рублей.

Обиженный ученик остался «исходом дела доволен». Узнать мнение Ольги Егоровны «Комсомолке» не удалось.

ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО «СВИНЬЯ»

Пытались Ольгу Егоровну привлечь и за «свиней»: в том же декабре на нее завели административку по факту оскорбления Вити.

– По словам ученика, учитель назвала его дураком и свиньей, на что он ответил, что свинья она сама, – сохранилось в судебной документации. – Бакланова вину не признает и указывает, что дураком ученика не называла, а слово «свинья» употребила в сравнительной форме – «как свинья».

Против Баклановой свидетельствовали три школьника, которые подтвердили, что учительница опоздала на урок, назвала учеников свиньями либо сравнила их с этими животными и вообще позволяла себе повышать голос и использовать «нехорошие» слова. Мама одного из учеников заявила, что сын не раз жаловался ей на «оскорбительные слова» со стороны преподавательницы.

Но, несмотря на весь натиск обвинения, Фемида оказалась на стороне учителя. Судья пришел к выводу, что даже для таких учеников «слово «свинья» является литературно приемлемым».

КОМПЕТЕНТНО:

Марина БАЛУЕВА, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель»:

– Чаще всего подобное происходит, потому что педагог терпит-терпит хамство, словесные оскорбления, гримасы, а потом срывается, ведь живому человеку терпеть бесконечно невозможно. Поэтому главный совет – не надо терпеть: важно не доводить ситуацию до предела и прибегать к предупредительным мерам.

Педагог может писать докладные, обращаться в администрацию школы, даже в полицию, если речь идет о детях с плохим поведением, которыми родители не занимаются. Правда, к сожалению, администрации школы часто удобно не замечать сложных учеников.

Сложные дети и родители, уверенные в их правоте, – все это часть государственной политики, которая переложила все на плечи учителя. Но ведь в компетенцию школьного педагога не входит умение справляться с девиантным поведением: для этого есть спецшколы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

Александр КОНДРАШЕВ, председатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» в Санкт-Петербурге:

– У нас есть представление о правах ребенка, и это прекрасно. Но нет представления о том, как с ним должны работать преподаватели. Сеть специализированных учебных заведений и количество социальных педагогов «оптимизировали». У учителя, по сути, не осталось возможностей повлиять на сложную ситуацию, кроме как обратиться к ребенку на словах. Знаю педагогов, которые просто увольнялись из школы, чтобы не попасть в подобную ситуацию, потому что не могли справиться с конкретным ребенком или классом, а школа в этом им никак не помогала.

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