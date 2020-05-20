2020-05-20T13:08:39+03:00
Происшествия

У них остались трое детей и ипотека: «Комсомолка» объявляет сбор помощи для семьи медсестры, погибшей в ДТП на Суворовском проспекте

Медик Елена Орлова незадолго до гибели излечилась от коронавируса [видео]
Роман ЛЯЛИН
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У матери осталось трое детейУ матери осталось трое детейФото: СОЦСЕТИ
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Муж 44-летней медсестры Госпиталя для ветеранов войн из Санкт-Петербурга Елены Орловой, погибшей во время ДТП на Суворовском проспекте, оказался в бедственном положении. На руках простого электромеханика Сергея остались трое сыновей, двое из которых несовершеннолетние. К тому же незадолго до трагедии Орловы взяли ипотеку на комнату в коммуналке. Как теперь жить - Сергей не знает.

Напомним, Елена Орлова в последнее время работала с коронавирусными больными и, по словам супруга, в итоге сама подхватила заразу. Но женщина смогла побороть опасную инфекцию и совсем недавно излечилась от коронавируса. Это было за 10 дней до смертельной аварии. ДТП на Суворовском проспекте произошло 12 мая, когда Елена возвращалась домой из больницы с двумя младшими сыновья (7 лет и 4 года). В этот момент на дороге водитель такси на KIA Rio подрезал автобус, вылетел в другую иномарку, перевернулся и снес столб, который и упал прямо на Орлову. От полученных травм медик скончалась на месте. Ее дети чудом остались живы.

Медсестра работала в Госпитале ветеранов войн Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Медсестра работала в Госпитале ветеранов войнФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Надеюсь, что нам будет помогать мать Елены, - вздыхает Сергей. - Но надежды мало: она инвалид, перенесла уже три инсульта. Что с ней будет дальше, не знаю. Может, и за ней придется ухаживать. Сейчас все легло на меня. А ведь мы с Леной совсем недавно взяли ипотеку, чтобы выкупить еще одну комнату в нашей коммуналке.

Теперь отец остался один Фото: СОЦСЕТИ

Теперь отец остался одинФото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях друзья семьи уже организовали сбор средств для семьи погибшей медсестры. «Комсомольская правда» также решила поддержать Сергея. Публикуем реквизиты его банковской карты. В беседы с журналистом нашего издания Сергей подтвердил, что в связи с подготовкой к похоронам нуждается в этом.

Реквизиты карты Сергея Орлова:

Сбербанк: 6390 0255 9027 3329 39 (Орлов Сергей Владимирович).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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