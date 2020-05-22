2020-05-22T14:26:50+03:00
Происшествия

«Настя не смогла от него уйти»: Мать жертвы историка Соколова рассказала об ошибке своей дочери перед смертью

Еще одна жертва доцента СПбГУ перед началом суда поделилась подробностями, как он хотел ее изуродовать, «чтобы она никому не досталась»
Роман ЛЯЛИН
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Олег Соколов ждет судаОлег Соколов ждет судаФото: Артем КИЛЬКИН
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В истории доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего молодую аспирантку-любовницу, до сих пор много вопросов. Даже спустя полгода после расправы над несчастной девушкой появляются все новые подробности его жизни. Еще недавно историк рассказывал о своей любви, женах и изменах в интервью "КП". Тогда он впервые признался, из-за чего произошла ссора с Ещенко. Позже и адвокат историка утверждал, что к трагедии привели оскорбления и ревность. Теперь же страшное преступление легло в основу первого фильма об убийстве Анастасии Ещенко, в котором мать и первая жертва доцента рассказали о том, какие ужасы они перенесли.

- У него абсолютно съезжала крыша, когда он надевал мундир наполеоновского генерала, - вспоминает бывшая девушка Олега Соколова Екатерина Иванова. - Если он выбирает какого-то человека, он его не отпускает. У него появляется жертва, он постепенно ее сначала захватывает, а потом съедает. Он пытался контролировать все: где ты, с кем ты, почему ты не дома. Он не хотел, чтобы я общалась со своими подругами, потому что считал, что они на меня плохо влияют.

Олег Соколов прислал в редакцию "КП" письмо Фото: Артем КИЛЬКИН

Олег Соколов прислал в редакцию "КП" письмоФото: Артем КИЛЬКИН

Иванова вспоминает, что за время отношений с ним забросила не только своих друзей и разрушила отношения со своей семьей, но и практически отказалась от всех своих увлечений. Девушка в очередной раз рассказала свою версию того, как Олег Соколов ее избил.

Олег Соколов вместе с Анастасией увлекались историей Франции Фото: СПбГУ

Олег Соколов вместе с Анастасией увлекались историей Франции Фото: СПбГУ

- Я решила от него уйти, когда узнала, что он женат, - уверяет девушка. - Он мне позвонил и совершенно спокойным голосом сказал: «Я все понимаю, принимаю твою позицию. Приезжай за вещами». Когда я вышла из машины, он уже стоял на улице и был абсолютно спокоен. До момента, пока я не очутилась в квартире, не было даже намека на то, что со мной произойдет потом. Когда я сняла шубу, мои руки оказались сзади. Он их схватил и стал связывать веревкой. Я тут же увидела стул, на который он меня усадил, я увидела, что все шкафы задрапированы красной тканью. Он исчез в спальне и вернулся с утюгом. Включил его в розетку и сказал: «Я тебя сейчас изуродую, и ты никому не будешь нужна».

По словам девушки, Олег Соколов бил ее по лицу, в грудь и живот, после этого взял ее за уши и поднял вместе со стулом.

Олег Соколов рассказал о своих отношениях с Анастасией Фото: Артем КИЛЬКИН

Олег Соколов рассказал о своих отношениях с АнастасиейФото: Артем КИЛЬКИН

- И когда он накинул мне удавку на шею и стал душить, я потеряла сознание. Очухалась только тогда, когда он плеснул мне в лицо водой, - вздыхает девушка. - Он кричал, что я монстр, что я довела его до такого состояния. С Настей я вижу ситуацию практически один в один как со мной, только доведенную до конца.

Екатерина уверяет, что хотела предупредить Анастасию Ещенко о жестокости Соколова, даже нашла ее страницу в социальных сетях. У девушки, по ее словам, было плохое предчувствие, потому что Настя была очень сильно похожа на нее. Она была такого же психотипа. Но Катя промолчала, теперь она сожалеет, что совершила ошибку.

Роман Олега Соколова и Анастасии начался с университета Фото: СОЦСЕТИ

Роман Олега Соколова и Анастасии начался с университетаФото: СОЦСЕТИ

Брат Насти Сергей вновь в фильме рассказал, что в тот вечер сестра собиралась к другу на день рождения. И скандал с Соколовым произошел из-за ревности.

- Я ее просил уйти и чтобы она туда не возвращалась, - пояснил Сергей. - Но она сказала, что у нее в квартире остались вещи и все документы. Через полчаса уже я ей перезвонил, была спокойная обстановка, она говорила, что мы все уладили.

Анастасия Ещенко приехала в Петербург из Краснодарского края Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия Ещенко приехала в Петербург из Краснодарского краяФото: СОЦСЕТИ

По мнению матери Насти, трагедия случилась из-за того, что дочка пыталась уйти от Соколова.

- Я считаю, что она сделала только одну ошибку в своей жизни, - пояснила Галина Ещенеко. - Встретила на пути Соколова и полюбила его. И когда она осознала, что ошиблась, и захотела уйти, эта ошибка стала ей очень серьезным выбором перед жизнью и смертью. И уйти она уже не смогла.

Олег Соколов был преподавателем СПбГУ Фото: СОЦСЕТИ

Олег Соколов был преподавателем СПбГУФото: СОЦСЕТИ

Фильм о Соколове «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» вышел на платформе PREMIER.

Сам Олег Соколов ранее уже отвечал на обвинения своей бывшей девушки в пытках утюгом. По словам историка, девушка изменяла ему, из-за этого у них произошла ссора.

Анастасия и Олег Соколов планировали свадьбу Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия и Олег Соколов планировали свадьбуФото: СОЦСЕТИ

- Однажды она настолько завралась, что стало все очевидно даже для полного идиота, - пояснял Соколов в интервью "КП". - Когда она приехала ко мне от любовника, случился ужас - грандиозный скандал. Возможно, я ей дал пару пощечин. Но я очень хорошо помню, что она клялась и божилась, что она ни в чем не виновата и чиста как ангел. Я не очень поверил, но она осталась у меня, и мы снова стали парой. Про пытки – это полная чушь. Ей пришлось сочинить всякую чушь про веревки и утюги. От 90-х годов было недалеко, а тогда это было в моде.

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев также подтверждал, что разговор о дне рождении перед ссорой был. Но причиной трагедии стало не это.

- В тот вечер возлюбленная историка вернулась из Москвы, куда ездила, чтобы изучать архивы, - пояснял Почуев. - Олег Валерьевич целый день провел с двумя дочками, а потом встретил Ещенко на вокзале. В тот вечер как раз был их первый юбилей, пять лет с тех пор, как они были вместе. Они обсуждали, что весной поедут в Италию, а летом устроят свадьбу. Выпили по бокалу шампанского в 8 часов вечера. Она спросила: «Можно я пойду на день рождения к другу завтра?». Он ответил: «Отлично, могу ли я тогда встретиться с с детьми?». На этой почве начался конфликт. Дети - это был триггер для ревности.

В Петербурге на Мойке прошел следственный эксперимент с участием доцента СПбГУ Соколовым.Олег ЗОЛОТО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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