«Настя не смогла от него уйти»: Мать жертвы историка Соколова рассказала об ошибке своей дочери перед смертью

В истории доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего молодую аспирантку-любовницу, до сих пор много вопросов. Даже спустя полгода после расправы над несчастной девушкой появляются все новые подробности его жизни. Еще недавно историк рассказывал о своей любви, женах и изменах в интервью "КП". Тогда он впервые признался, из-за чего произошла ссора с Ещенко. Позже и адвокат историка утверждал, что к трагедии привели оскорбления и ревность. Теперь же страшное преступление легло в основу первого фильма об убийстве Анастасии Ещенко, в котором мать и первая жертва доцента рассказали о том, какие ужасы они перенесли.

- У него абсолютно съезжала крыша, когда он надевал мундир наполеоновского генерала, - вспоминает бывшая девушка Олега Соколова Екатерина Иванова. - Если он выбирает какого-то человека, он его не отпускает. У него появляется жертва, он постепенно ее сначала захватывает, а потом съедает. Он пытался контролировать все: где ты, с кем ты, почему ты не дома. Он не хотел, чтобы я общалась со своими подругами, потому что считал, что они на меня плохо влияют.

Олег Соколов прислал в редакцию "КП" письмоФото: Артем КИЛЬКИН

Иванова вспоминает, что за время отношений с ним забросила не только своих друзей и разрушила отношения со своей семьей, но и практически отказалась от всех своих увлечений. Девушка в очередной раз рассказала свою версию того, как Олег Соколов ее избил.

Олег Соколов вместе с Анастасией увлекались историей Франции Фото: СПбГУ

- Я решила от него уйти, когда узнала, что он женат, - уверяет девушка. - Он мне позвонил и совершенно спокойным голосом сказал: «Я все понимаю, принимаю твою позицию. Приезжай за вещами». Когда я вышла из машины, он уже стоял на улице и был абсолютно спокоен. До момента, пока я не очутилась в квартире, не было даже намека на то, что со мной произойдет потом. Когда я сняла шубу, мои руки оказались сзади. Он их схватил и стал связывать веревкой. Я тут же увидела стул, на который он меня усадил, я увидела, что все шкафы задрапированы красной тканью. Он исчез в спальне и вернулся с утюгом. Включил его в розетку и сказал: «Я тебя сейчас изуродую, и ты никому не будешь нужна».

По словам девушки, Олег Соколов бил ее по лицу, в грудь и живот, после этого взял ее за уши и поднял вместе со стулом.

Олег Соколов рассказал о своих отношениях с АнастасиейФото: Артем КИЛЬКИН

- И когда он накинул мне удавку на шею и стал душить, я потеряла сознание. Очухалась только тогда, когда он плеснул мне в лицо водой, - вздыхает девушка. - Он кричал, что я монстр, что я довела его до такого состояния. С Настей я вижу ситуацию практически один в один как со мной, только доведенную до конца.

Екатерина уверяет, что хотела предупредить Анастасию Ещенко о жестокости Соколова, даже нашла ее страницу в социальных сетях. У девушки, по ее словам, было плохое предчувствие, потому что Настя была очень сильно похожа на нее. Она была такого же психотипа. Но Катя промолчала, теперь она сожалеет, что совершила ошибку.

Роман Олега Соколова и Анастасии начался с университетаФото: СОЦСЕТИ

Брат Насти Сергей вновь в фильме рассказал, что в тот вечер сестра собиралась к другу на день рождения. И скандал с Соколовым произошел из-за ревности.

- Я ее просил уйти и чтобы она туда не возвращалась, - пояснил Сергей. - Но она сказала, что у нее в квартире остались вещи и все документы. Через полчаса уже я ей перезвонил, была спокойная обстановка, она говорила, что мы все уладили.

Анастасия Ещенко приехала в Петербург из Краснодарского краяФото: СОЦСЕТИ

По мнению матери Насти, трагедия случилась из-за того, что дочка пыталась уйти от Соколова.

- Я считаю, что она сделала только одну ошибку в своей жизни, - пояснила Галина Ещенеко. - Встретила на пути Соколова и полюбила его. И когда она осознала, что ошиблась, и захотела уйти, эта ошибка стала ей очень серьезным выбором перед жизнью и смертью. И уйти она уже не смогла.

Олег Соколов был преподавателем СПбГУФото: СОЦСЕТИ

Фильм о Соколове «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» вышел на платформе PREMIER.

Сам Олег Соколов ранее уже отвечал на обвинения своей бывшей девушки в пытках утюгом. По словам историка, девушка изменяла ему, из-за этого у них произошла ссора.

Анастасия и Олег Соколов планировали свадьбуФото: СОЦСЕТИ

- Однажды она настолько завралась, что стало все очевидно даже для полного идиота, - пояснял Соколов в интервью "КП". - Когда она приехала ко мне от любовника, случился ужас - грандиозный скандал. Возможно, я ей дал пару пощечин. Но я очень хорошо помню, что она клялась и божилась, что она ни в чем не виновата и чиста как ангел. Я не очень поверил, но она осталась у меня, и мы снова стали парой. Про пытки – это полная чушь. Ей пришлось сочинить всякую чушь про веревки и утюги. От 90-х годов было недалеко, а тогда это было в моде.

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев также подтверждал, что разговор о дне рождении перед ссорой был. Но причиной трагедии стало не это.

- В тот вечер возлюбленная историка вернулась из Москвы, куда ездила, чтобы изучать архивы, - пояснял Почуев. - Олег Валерьевич целый день провел с двумя дочками, а потом встретил Ещенко на вокзале. В тот вечер как раз был их первый юбилей, пять лет с тех пор, как они были вместе. Они обсуждали, что весной поедут в Италию, а летом устроят свадьбу. Выпили по бокалу шампанского в 8 часов вечера. Она спросила: «Можно я пойду на день рождения к другу завтра?». Он ответил: «Отлично, могу ли я тогда встретиться с с детьми?». На этой почве начался конфликт. Дети - это был триггер для ревности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744015" frameborder="0"></iframe> В Петербурге на Мойке прошел следственный эксперимент с участием доцента СПбГУ Соколовым.Олег ЗОЛОТО

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