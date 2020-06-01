«Живу и работаю в Петербурге уже 10 лет»: Семак продлил контракт с «Зенитом»

Петербургский «Зенит» официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком. Несмотря на то, что соглашение было подписано еще 30 мая, обнародовали решение лишь 1 июня, в День защиты детей. Многодетному отцу Семаку это, наверное, приятно. Но главное – наступившая, наконец, определенность.

- Спортивная жизнь, а уж тем более тренерская — не предполагает построения долгосрочных планов. Все может поменяться очень быстро. Конечно, я очень рад, и рады мои друзья. Не раз говорил, что мне и моей семье очень нравится Петербург. С удовольствием все эти 10 лет жили и работали здесь. Прекрасный город, прекрасная команда, замечательные болельщики, отличный стадион — есть все, чтобы получать удовольствие и от работы, и от жизни, - приводит слова Сергея Семака пресс-служба «Зенита».

Семак уже приводил клуб к чемпионству.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам самого тренера, никаких особых трений с руководством клуба, о которых писала пресса, вспоминая ситуацию с Кокориным, не было. Договоренность по базовым вопросам была достигнута еще в начале весны, но коронавирус смешал планы и подписание контракта состоялось лишь в конце мая.

- Была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Очень быстро смогли договориться. Немного поздно продлили, но еще раз повторюсь, что ситуация внесла коррективы. Но для меня это не так уж и важно – заявил Семак. - Рабочие моменты уточнили практически за две встречи. С Александром Ивановичем (Медведевым – прим. ред.) обо всем договорились.

Сам гендиректор сине-бело-голубых тоже доволен соглашением. По его словам, в интересах команды было побыстрее определиться с кандидатурой наставника.

- Контракт заключен по схеме «2+1» с учетом того, что главный тренер играет ключевую роль в строительстве команды на среднесрочную перспективу. Было принято решение продлить контракт. Тем более, что никаких неразрешимых вопросом с Сергеем Богдановичем у нас не оказалось, - Заявил Александр Медведев.

Главные задачи: быть первыми в России и успешно играть в Лиге чемпионов.Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом остальной тренерский состав новых контрактов не получил. С персоналом и игроками эти вопросы будут решать по окончании чемпионата.

А главной задачей, которая стоит перед Семаком, станет лидерство в российском чемпионате и регулярные выступления в Еврокубках.

- «Зенит» должен не только играть в Лиге чемпионов, но и выходить из группы. Такая задача была и не снимается. «Зенит» должен доказать, что является клубом европейского уровня, - уверен Медведев.

А еще в руководстве клуба хотят к 100-летию сине-бело-голубых, только что отметивших 95-ю годовщину основания, получить вторую звезду на эмблему. То есть стать чемпионами России еще пять раз.

Напомним, что Сергей Семак стал игроком «Зенита» в августе 2010-го. За три сезона он дважды выигрывал золотые медали Российской Премьер-лиги и стал обладателем Суперкубка страны. После завершения игровой карьеры вошел в тренерский штаб клуба.

11 марта 2014-го был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». Под его руководством команда провела два матча: с ЦСКА и немецкой «Боруссией». Позднее перешел в тренерский сборной России.

С декабря 2016 года Семак был главным тренером «Уфы», а в мае 2018 года назначен рулевым «Зенита». Под его руководством петербуржцы стали чемпионами России сезона 2018/19.

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