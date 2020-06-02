Эксперт: Санкт-Петербург остался без туристов из Китая минимум на год

Эпидемия коронавируса не оставила от туристической сферы камня на камне. Россию в целом и Санкт-Петербург в частности этот разрушительный процесс тоже не обошел стороной. Так, в Северной столице под угрозой закрытия оказались гостиницы, кафе и рестораны, Эрмитаж и Русский музей несут огромные убытки, а с акватории Невы в скором времени могут практически полностью исчезнуть речные трамвайчики. А еще в городе можно как минимум на протяжении ближайших полутора лет не ждать появления китайских туристов. Об этом «Комсомолке» сегодня, 2 июня, рассказал китаевед Николай Вавилов.

Возвращение потока туристов к прежним объемам случится не раньше конца 2021-начала 2022 года.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Количество китайских туристов в Санкт-Петербурге в сезон составляло, по разным оценкам, от 500 000 до 1 000 000 и даже более человек, - отметил Вавилов. - Сейчас можно ожидать, что оно упадет по меньшей мере в десять раз, а сам туризм сменит направление с массового и семейного на деловой.

Причин тому несколько. Во-первых, Китай, как и остальные страны, переживает глубокий финансовый кризис. Месяцы карантина не прошли для Поднебесной без последствий — денег на руках у населения осталось не так много, как хотелось, а потому большинству сейчас не до путешествий.

- Во-вторых, граждане Китая сейчас просто-напросто опасаются куда бы то ни было ехать, - констатировал эксперт. - Потому что в самом Китае эпидемия практически побеждена, вот в других государствах — в том числе и в тех, которые считались прежде самыми востребованными туристическими направлениями — еще нет.

По словам эксперта, отсутствие китайских туристов станет ударом для туристической отрасли в целом.Фото: Артем КИЛЬКИН

Как бы то ни было, туристический поток из Поднебесной начнет более-менее восстанавливаться лишь к середине лета. К осени он достигнет своих предельных значений — 50 000 — 10 000 человек.

- Скорее всего, прежних объемов поток туристов достигнет лишь к концу 2021-началу 2022 года, - отметил Вавилов. - Ну, а до этого нас, очевидно, ждет падение самой отрасли. Петербург сильно перестроился на Поднебесную в последние годы: у нас возникло много гидов, специализирующихся на экскурсиях на китайском, специфические заведения общественного питания, сеть отелей и гостиниц и так далее. Все это, по сути, лишится финансирования и откатится до состояния, характерного для 2012-2013 годов.

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