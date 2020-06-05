Трасса «Скандинавия» и два ледокола вошли в национальный план действий после коронавируса

Регионы один за одним потихоньку выходят из тотальной изоляции, куда их загнал коронавирус. Петербург официально на плато. О том, как реанимировать экономику, размышляли с самого начала пандемии. К концу мая Правительство России сформировало Общенациональный план действий, которые должны восстановить занятость и доходы народа и обеспечить рост экономики. В число ключевых инвестпроектов попали два, связанных с Петербургом и Ленинградской областью.

ТРАССА «СКАНДИНАВИЯ»

Срок: 2024 год.

Стоимость: 24,09 млрд руб.

Трасса А-181 «Скандинавия» – часть двух международных маршрутов (E18 и AH8), соединяющих Россию с северной Европой. Построенная в 80-е, на сегодня двухполосная трасса попросту перестала справляться с нагрузкой. Из-за частых аварий в народе ее нелестно прозвали «трассой смерти».

В рамках большого инвестпроекта дорожникам предстоит реконструировать и перестроить участок трассы от границы с Петербургом (48 километр) и до самой Финляндии (209 километр). Весь этот отрезок пролегает по Ленинградской области. При этом в Общенациональный план включили только часть трассы (65-100 километры).

Вплотную починкой «Скандинавии» Упрдор «Северо-Запад» занялся еще в 2017 году. На сегодня уже реконструированы 47-65 километры, которые сдали в 2018 году, опережая график на год. Работа кипит на 65-122 километрах, от Огоньков до Гаврилова.

Этот участок торжественно открыли в декабре 2018-го. Фото: УПРДОР «Северо-Запад»

65-80 километры отремонтируют и перестроят к концу 2021 года, участок 80-100 собираются закончить в 2023 году, а до 122 километра обновленную трассу доведут к концу 2024-го.

Это значит, что уже в 2023 году 100 километров «Скандинавии» станут шестиполосными, полностью освещенными и с разделенными встречными потоками. На расширенном отрезке скорость возрастет до 120 километров в час. В составе него построят три развязки и три путепровода, новый мост через реку Великая, два надземных перехода и даже два скотопрогона. Кстати, первый скотопрогон на обновленный «Скандинации» уже работает, его соорудили на 61 километре трассы.

Только на 20 километрах от поворота на Цвелодубово до Кирпичного дорожникам предстоит уложить 59 водопропускных труб, отсыпать свыше миллиона кубометров грунта, установить 1 118 опор освещения, смонтировать 24 400 метров барьеров и 1 668 метров перильных ограждений.

За 122 километр «Скандинавии» асфальтоукладчики пока не заходили. На участке 122-134 километр идут подготовительные работы, к стройке и монтажу приступят в этом году, а завершить планируют до конца 2024-го. Отрезок трассы 134-160 километр – обход Выборга – запланировали реконструировать в 2025-2029 годах. А вот за «финские» 160-203 километры возьмутся, по планам, чуть раньше, в 2022-2027 годах.

На одном из отрезков можно будет разогнаться до 120 километров в час. Фото: УПРДОР «Северо-Запад»

ЛЕДОКОЛЫ «ЯКУТИЯ» И «ЧУКОТКА»

Срок: 2026 год.

Стоимость: 100,1 млрд руб.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 – главные суда, которые помогут в освоении Северного морского пути. К 2024 году планируют открыть круглогодичную навигацию по Арктике и перевозить вдоль северного побережья России по 80 миллионов тонн грузов.

Головным ледоколом проекта стала «Арктика», первые два серийных – «Сибирь» и «Урал». Над всеми тремя трудятся специалисты Балтийского завода. «Арктика» будет полностью готова в этом году, ее продолжателей достроят и протестируют в 2021 и 2022 годах.

В августе 2019-го Атомфлот заказал Балтийскому заводу еще два ледокола серии. Им дадут имена в честь Якутии и Чукотки. Два судна обойдутся более чем в 100 миллиардов рублей, из которых 45 миллионов изыскали из федерального бюджета, а остальную часть – из средств «Росатома» и Атомфлота.

«Якутию» заложили 26 мая, в день рождения Балтийского завода.

– Закладка третьего серийного универсального атомного ледокола – знаковое событие для всех предприятий, связанных с Арктикой, – отметил генеральный директор Атомфлота Мустафа Кашка. – Несмотря на пандемию и непростую экономическую ситуацию, мы продолжаем строить серию ледоколов проекта 22220. Это вселяет уверенность в будущее атомного ледокольного флота. Универсальные атомные ледоколы позволят нам сделать важный шаг к раскрытию транспортного потенциала Северного морского пути.

В августе 2019-го Атомфлот заказал Балтийскому заводу еще два.Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего в проекта запланировано пять судов.

– После завершения строительства серии Россия будет обладать крупнейшей в мире группировкой серийных атомных ледоколов, – отметил на закладке «Якутии» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. – Это по-настоящему уникальные суда, ни одна страна мира не имеет даже одного подобного ледокола. Их двигатели представляют собой два атомных реактора мощностью по 175 мегаватт, которые обеспечивают семь лет автономного плавания. Конструкция позволяет использовать ледокол как на глубоководных трассах Северного морского пути, так и на мелководных участках Енисея и Обской губы, как во льдах, так и на чистой воде. Каждый из ледоколов – олицетворение современной, технологичной и конкурентоспособной отечественной промышленности.

«Чукотку» планируют заложить следующим летом. Третий ледокол серии сдадут до конца 2024 года, четвертый – в 2026 году.

ТТХ:

Мощность – 60 МВт (на валах).

Скорость хода – 22 уз (по чистой воде).

Длина – 173,3 м.

Ширина – 34 м.

Высота – 15,2 м.

Максимальная ледопроходимость – 2,9 м.

Срок службы – 40 лет.

Экипаж – 53 чел.