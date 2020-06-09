Назван топ-3 районов Санкт-Петербурга, наиболее пострадавших от мощного ливня с градом

9 Июнь 2020 2020-06-09T22:47:37+03:00

Синоптики выяснили, каким районам Санкт-Петербурга пришлось особенно тяжко во время мощного ливня с грозой 9 июня. Фото: vk.com/spb_today

Меньше всех повезло Пушкинскому району, где выпало 18,5 мм осадков с высокой интенсивностью

Изменить размер текста: A A

Эксперты из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, какие районы Санкт-Петербурга сильнее других пострадали от мощнейшего ливня с градом, который бушевал вечером 9 июня. Напомним, в городе выпал объем осадков, почти в два раза превышающий расчетное значение.

Так называемый топ-3 возглавил Пушкинский район. Туда нагрянули осадки в количестве 18,5 мм с максимальной интенсивностью 12,06 мм за 20 минут. При том, что расчетное значение составляет в худшем случае 7,2 мм за 20 минут.

- На втором месте Московский район с осадками в количестве 17,04 мм с максимальной интенсивностью за этот же период времени. Затем идет Кировский район с 12,09 мм осадков. 1 мм равняется 1 литру на 1 кв.м. и, соответственно, интенсивность 12,61 мм/20 минут значит, что на 1 кв.м. за 20 минут выпало 12,61 литра воды, - доходчиво объясняют в пресс-службе Смольного.

Бригады «Водоканала» откачивают воду из разных точек города. В списке пострадавших есть территория возле поликлиники №422, улица Парашютная, павильон станции метро «Автово» и многие другие места, которые «Комсомолка» включила в отдельную подборку последствий стихии.

Добавим, что в случае возникновения скоплений воды нужно обращаться на горячую линию «Водоканала» по телефону 305-09-09.

Подземный переход станции метро "Купчино" протек после ливня в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU