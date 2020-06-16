2020-06-16T18:36:53+03:00
Происшествия

Грифоны на Банковском мосту Санкт-Петербурга пострадали от рук вандалов вслед за конями Клодта

Скульптуры измазали краской, а на телах крылатых львов появились глубокие царапины
Петр КИБЕР
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Грифоны не раз страдали от вандалов. Музей городской скульптуры даже запускал акцию "Только без рук".Грифоны не раз страдали от вандалов. Музей городской скульптуры даже запускал акцию "Только без рук".Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сразу две знаковые скульптурные композиции – символы Санкт-Петербурга пострадали от рук вандалов за последние дни. Почти одновременно с порванной уздечкой одного из коней Клодта на Аничковом мосту, прилично досталось и грифонам с Банковского моста.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Вандалы распоясались - коней на Аничковом мосту и грифонов на Банковском придется снова реставрировать

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- Скульптуры на Банковском мосту оказались испачканы масляной краской и расцарапаны. Сегодня утром грифоны были очищены от краски реставратором нашего музея. Глубокие царапины восстановить в рамках аварийной реставрации нельзя, - сообщает пресс-служба Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга.

Скульптуры измазали краской и поцарапали. Фото: vk.com/gmgs_ru

Скульптуры измазали краской и поцарапали. Фото: vk.com/gmgs_ru

Музейщики благодарят неравнодушных горожан за то, что те следят за состоянием культурного наследия Северной столицы и сразу же сообщают о происшествиях в музей. Увы, но оградить скульптуры от вандалов практически невозможно. Иначе придется спрятать из за трехметровым забором или вовсе убрать с улиц.

Так, в минувшие выходные, трое подвыпивших гуляк забрались на одну из четырех скульптур композиции «Укрощение коня человеком» с Аничкова моста и повредили ее. В музее уже запланировали работы по восстановлению

- На реставрацию уйдет около 100 тысяч рублей. Это не только поводья, но и другие повреждения, ведь скульптуры часто страдают от рук людей. Техническое задание на работы уже составлено, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе музея.

Крылатых львов полностью реставрировали меньше года назад. Фото: vk.com/gmgs_ru

Крылатых львов полностью реставрировали меньше года назад. Фото: vk.com/gmgs_ru

А вот где взять средства на восстановление грифонов, музейщики пока не знают.

- Мы устранили те повреждения, которые могли. Сейчас решается вопрос с поиском финансирования для дальнейшей реставрации, - сообщает пресс-служба музея.

А самое обидное, что полностью восстановленный Банковский мост, вместе с отреставрированными грифонами открыли для петербуржцев меньше года назад. Работы длились в течение трех лет, но почти сразу скульптуры начали страдать от вандалов.

И сейчас, в условиях карантина, списать подобное варварство на туристов уже не получится.

Вандалы соскребают позолоту на отреставрированных грифонах на Банковском мосту.Иван МАСЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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