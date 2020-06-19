Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 19 июня 2020 года: дефицит больниц для перепрофилирования под COVID-19

«Комсомолка» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 19 июня 2020 года. Наконец-то число выздоровевших горожан за минувшие сутки значительно превысило зараженных – 637 против 231 соответственно.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 21 506 человек. 11 324 пациентов уже переболели COVID-19, а 756 – умерли в общей сложности. За прошедший день, к сожалению, скончались 29 человек, - сообщает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге больше нечего перепрофилировать под COVID-19. Увы, но город почти исчерпал все возможности переоборудования больницы. Да, Северная столица официально вышла на плато по коронавирусу, но градоначальник призывает никого не расслабляться и соблюдать все предписанные меры безопасности.

«Комсомолка» выяснила, что из города на Неве уехало около миллиона трудовых мигрантов, которые оказались не готовы к пандемии. Некоторые ученые предполагают, что освободившиеся места займут петербуржцы, а другие уверены – это будут вновь гастарбайтеры.

Добавим, что за минувшие сутки в Северной столице проверили на опасную инфекцию больше 23 тысяч человек.