«Оля за любой кипиш, кроме голодовки»: Мать Бузовой прокомментировала заработок дочери в три миллиона долларов

Ольга Бузова за год стала зарабатывать почти в два раза меньше. Но это никак не отразилось на ее месте в списке Forbes. Второй год подряд у Бузовой вторая позиция в рейтинге самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта до 40 лет. Основными критериями при составлении рейтинга стали: общий заработок (у Бузовой он составил 2,7 миллиона долларов), упоминания в СМИ (Олю 43 тысячи 356 раз вспоминали в газетах и журналах) и популярности (60 баллов). Обогнать по этим показателям Ольгу смог только боец Хабиб Нурмагомедов, который заработал 16,5 миллионов долларов.

Если верить расчетам Forbes, то в прошлом году заработок Бузовой оценивался в 4,4 миллиона долларов. Чтобы понять, насколько эти цифры близки к правде, мы позвонили маме Ольги Ирине Александровне.

Ирина Бузова не спрашивает у дочери о доходахФото: Артем КИЛЬКИН

- Я не интересуюсь такими вещами, - честно призналась "КП-Петербург" Ирина Бузова. - Есть несколько видов лжи, одна из них - статистика. Гордится ли Ольга этим рейтингом, сказать сложно. Я знаю, что она всегда гордится, когда пробует что-то новое, когда преодолевает себя. Например, участие в шоу «Танцы со звездами». Да и я выражаю восхищение этим, но однозначно не зарплатой и влиянием (смеется). Что же касается, упоминаний в СМИ, то это карман не расширяет. В ее случае большинство упоминаний негативное. Считать деньги в чужом кармане – это российская черта. Но я ни у кого из членов семьи не спрашиваю о доходах. Это признак невоспитанности. Когда мне что-то надо, я прошу у ребенка, она мне дает.

При все при этом Ирина Бузова уверена, что все-таки указанный заработок Оли в 2,7 миллиона долларов взят «с потолка».

- Человек, который составляет рейтинг, думает, что если бы у него было столько подписчиков, то каждый пост стоил бы такую-то сумму и он бы "рубил" столько-то денег, - поясняет мать Ольги. - Хотя, может, эта сумма и соответствует истине. Я не знаю, мы обсуждаем с дочерью только новые проекты, но не материальную сторону. Что же касается ее зарплаты, то у меня обе дочери работают как неугомонные. Мне даже стыдно перед ними. Я им говорю: «Вы идеальны и трудолюбивы, а я уже стала ленивая». Они молодцы, вечно в делах, в работе. И получают удовольствие. Они за любой кипиш, кроме голодовки. Да и в голодовку могут вписаться.

Напомним, помимо выступлений на сцене и работы на "Дом-2" Ольга Бузова зарабатывает еще на рекламе в своем Инстаграм. Один ее пост стоит под 500 тысяч рублей. Также у Оли есть другие бизнесы. Например, ресторанчики. Правда, чувствуют они себя не очень, поэтому вряд ли можно говорить о том, что Бузова имеет с них хорошую прибыль.

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