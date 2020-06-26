2020-06-26T18:18:30+03:00
Общество

98-летняя ветеран из Санкт-Петербурга рассказала президенту, зачем собрала 4,5 миллиона рублей врачам

26 июня Зинаида Корнева по видеосвязи поговорила с Владимиром Путиным
Петр КИБЕР
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Зинаида Корнева рассказала президенту, зачем собрала 4,5 миллиона для врачей.Зинаида Корнева рассказала президенту, зачем собрала 4,5 миллиона для врачей.Фото: Личный архив героя публикации
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98-летняя ветеран из Петербурга Зинаида Корнева стала одной из участниц прямого телемоста с президентом России. В ходе разговора пенсионерка рассказала Владимиру Путину, почему решила собирать деньги для врачей.

- Мы решили собирать деньги в помощь семьям погибших врачей. Они же лечат, а сами заражаются и погибают. Им нужна помощь, поддержка. И мы помогаем. За это время мы собрали 4,5 миллиона — и все эти деньги ушли адресно.

Всего помощь от бабы Зины, как ее называют в Петербурге, получили 143 семьи погибших медработников. Но на этом благотворительный проект, организованный ветераном, останавливаться не собирается.

Зинаида Корнева уверена, что помощь требуется еще очень многим семьям врачей.

- Люди продолжают погибать, вирус еще не закончился, поэтому мы продолжаем сбор, - подчеркнула пенсионерка.

Напомним, что сбор средств для медиков участница Сталинградской битвы начала с 1 мая. Она решила последовать примеру 100-летнего британца Тома Мура, также запустившего проект в пользу врачей, и даже отправила ему подарок.

Бабушка Зина записывает видео с рассказами о войне, а ее родные размещают записи в интернете. Люди, которые их смотрят, также перечисляют кто сколько может на специальный счет. Все деньги с него уходят на помощь семьям погибших медработников.

Всего за месяц пенсионерке удалось собрать больше 3 миллионов, а сейчас сумма превысила 4,5 миллиона рублей.

Владимир Путин провел совещание с участниками акции "Мы вместе".#МЫВМЕСТЕ – общероссийская акция взаимопомощи, в рамках которой каждый может предложить свою помощь или попросить ее – организована платформой DOBRO.RU, Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров. Видео: пресс-служба Кремля

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ИСТОЧНИК KP.RU

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