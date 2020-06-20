2020-06-20T15:51:25+03:00
Общество

98-летнюю ветерана войны из Санкт-Петербурга, которая собрала 4 млн рублей для медиков, хотят наградить

За благотворительную акцию ей могут вручить знак отличия «За благодеяние»
Евгения МОСКВИНА
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Зинаиду Корневу хотят наградить за благотворительную акцию.Зинаиду Корневу хотят наградить за благотворительную акцию.Фото: Личный архив героя публикации
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Администрация Невского района Петербурга хочет наградить 98-летнюю Зинаиду Корневу, ветерана Великой Отечественной войны и участницу Сталинградской битвы знаком отличия «За благодеяние». Петербурженка ранее организовала сбор средств в поддержку медикам, которые заразились коронавирусом. Благотворительная акция позволила собрать уже 4 миллионов рублей.

Напомним, что на своем канале YouToube-канале Зинаида Антоновна рассказывает истории о тяжелом военном времени, в ответ неравнодушные люди присылают пожертвования.

- За значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности, сохранение традиций милосердия, безвозмездную помощь, направленную на борьбу с распространением социально опасных заболеваний, коллектив администрации Невского района Санкт-Петербурга ходатайствует о награждении Корневой З.А. знаком отличия «За благодеяние», - говорится на сайте администрации Невского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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98-летнюю ветерана войны из Санкт-Петербурга, которая собрала 4 млн рублей для медиков, хотят наградить
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