«Он хочет смягчить себе наказание»: Адвокат семьи убитой аспирантки Ещенко раскрыла детали переписки историка Соколова с жертвой

С началом суда в деле 64-летнего экс-доцента Олега Соколова, убившего 24-летнюю возлюбленную аспирантку Анастасию Ещенко, произошло сразу несколько переломных моментов. Например, бывший преподаватель СПБГУ поменял адвоката, а затем перевернул свою линию поведения. До суда историк уверял всех, что искренне раскаивается и утверждал, что не хочет порочить память о своей невесте. Об этом он говорил в интервью «КП-Петербург».

- Я был не в себе, когда говорил на моем первом суде, что Настя превратилась в злостное существо, - утверждал Соколов. - Я раскаиваюсь и в том, что я совершил, и в этих словах. Не хочу говорить об Анастасии плохое даже для своей защиты. Моему горю нет утешения. Еще раз приношу свои извинения ее семье.

Анастасия (слева) поругалась с СоколовымФото: СОЦСЕТИ

Но теперь Олег Соколов, кажется, пошел в наступление. Иначе как объяснить его просьбу вскрыть ноутбук Анастасии. Но и это еще не все. Теперь доцент требует огласить переписку со своей возлюбленной.

- Если это скрыть от людей, тогда будет нарушено правосудие, это категорически! - кричал бывший доцент на последнем заседании суда. - Чудовищные оскорбления в адрес моих детей и меня. Это все есть, зафиксировано. Люди должны увидеть это обязательно. Это ужасно, это чудовищно... то, что, она говорит. Это омерзительно, это гнусно! И только узнав эти вещи, люди могут понять, что произошло. Вы скрываете все от людей.

Судья, выслушав гневный пассаж Соколова, отложила заседание, дав возможность обсудить с родителями, какую часть переписки можно озвучить в суде в открытом процессе.

aleks.baks Адвокат Александра Бакшеева считает, что Соколов хочет смягчить себе наказание

В переписке между возлюбленными действительно есть оскорбления в адрес Соколова и его детей. Анастасия писала сообщения в момент ссоры с ним. К слову, это не отрицает и сторона потерпевших. В скором времени родители, адвокат семьи и представитель прокуратуры определятся с тем, какую часть переписки можно показать.

- В первую очередь мы не хотим обнародовать личные фотографии, - пояснила «КП-Петербург» адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева. - Переписка по закону может освещаться в рамках открытого заседания, когда стороны дали согласие на это. Соколов настаивает на том, чтобы это показали. Мы после вбросов в СМИ (публикация видео ссоры, – прим.ред.) стали более критично относиться к этому, поэтому мы возражали. Но судья не хочет возможных отмен приговора - с одной стороны и хочет учесть права потерпевших – с другой. В связи с этим мы должны обсудить, какие вещи можно осветить, чтобы соблюсти баланс интересов.

Убийство произошло в доме СоколоваФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По словам Александры Бакшеевой, освещение переписки в открытом процессе для Соколова – очередной ход в его новой линии защиты.

- Никто не спорит, что между ними был конфликт, - поясняет Александра. - Они ругались. Да, она ему писала неприятные сообщения. Причем, я считаю, что абсолютно обоснованно за то, что он сделал. А он хочет показать, что девочка писала ему глупые сообщения иногда в периоды ссоры. Что это может подтвердить? Что у него было основания для его убийства? Я думаю, что нет. Я вижу, что сторона защита поменяла линию поведения. Сначала они настаивали, что Олег Соколов якобы раскаивается. Она даже привозили на передачу видео, где он рыдает. Абсолютно лживое, на мой взгляд. Это инсценировка раскаяния. Но они знают, что в законе есть такой пункт, смягчающее обстоятельство - аморальное поведение жертвы. Я думаю, что под этот пункт они пытаются эти не очень лестные сообщения в адрес Соколова показать. И, соответственно, говорить, что он заслуживает снисхождения, по этому основанию в том числе.

С Александрой Бакшеевой согласна и психолог Светлана Алехина, которая проанализировала последнее выступление доцента в суде.

- У Соколова нет каких-либо психических расстройств, и убийство он совершил осознано, отдавая себе отчет о своих поступках, - пояснила психолог. - Этот человек очень четко и рационально мыслит, несмотря на то, что его быстро бросает в полярные состояния. Он выработал для себя четкую тактику и благодаря различным манипуляциям, старается себя всячески оправдать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/787701" frameborder="0"></iframe> Историк Соколов сорвался на судью, а потом уснул прямо во время заседания.

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