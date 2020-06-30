Годовщина гибели 14 моряков подлодки АС-31: Родственники экс-начальника войсковой части рассказали о секретной трагедии

Пожар на подлодке АС-31 даже спустя год остается тайной за семью печатями. Вся информация о миссии экипажа, как и причины трагедии, находятся под грифом «секретно». 1 июля 2019 года в Баренцовом море на глубоководном аппарате погибли 14 офицеров – элита страны. Они ушли героями, защищая других членов экипажа и предотвратив аварию на ядерной энергоустановке. Когда начался пожар, офицеры вывели гражданского из отсека и вернулись обратно, задраив выход. «Комсомолка» узнала, как спустя год живут семьи героев.

«НАЧАЛЬНИК ЧАСТИ ВОЛНОВАЛСЯ ЗА СЫНА, НО НЕ ДУМАЛ О СТРАШНОМ»

Все погибшие моряки с подлодки АС-31 служили в секретной войсковой части №45707 в Петергофе. Для экс-начальника части – Героя России Александра Опарина, участвовавшего в спасательной экспедиции на месте гибели подлодки «Курск», трагедия стала не только военной потерей, но и личной бедой. В ЧП погиб его единственный родной сын – 40-летний офицер Денис Опарин.

Капитан 1 ранга Денис Опарин - был единственным сыном экс-начальника военной части в Петергофе, в которой и служили погибшие подводники Капитан 1 ранга Денис Опарин - был единственным сыном начальника военной части в Петергофе, в которой и служили погибши

- Дениса называли в семье Деня, - рассказывают родственники Опарина. – Он пошел по стопам отца, потому что хотел быть таким же сильным человеком, чтобы им гордилась семья. Но не стоит думать, что блестящая карьера – это заслуга его фамилии. Он был очень умен и перспективен, прочитав книгу, мог рассказать ее буквально наизусть. Ему легко давалась учеба, он прекрасно решал в уме сложнейшие задачи.

По словам родственников, отец не пытался устроить сына к себе в войсковую часть. Это произошло совершенно случайно.

- Семья Денисом очень гордилась, - продолжают близкие Дениса. – Особенно гордился отец, потому что офицеры отзывались о нем только положительно. Говорили, что ему можно доверить любое дело – он не подведет.

Моряков похоронили рядом с могилами подводников с подлодки "Курск"Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По словам родственников, теперь Опарин-старший сам разбирался в причинах трагедии. Как начальник части и как отец погибшего офицера.

- Эта трагедия стала ударом для всей семьи, - продолжают родственники. - Невозможно описать какое это горе. Но причины трагедии вам никто не скажет. У Дениса остались жена и сын. Он недавно закончил 8 класс. Сейчас мы все вместе им помогаем.

«СЫН ГЕРОЯ ПРОДОЛЖИТ ДЕЛО ОТЦА»

Денис Опарин был не единственным офицером на борту подлодки, чья жизнь с детства была связана с морем. Отец капитана 1 ранга 47-летнего Андрея Воскресенского работал на предприятии, которое обеспечивало флот.

Андрей Воскресенский (слева) и контр-адмирал (второй справа)Фото: СОЦСЕТИ

- Быть моряком – это детская мечта Андрея, - рассказал «КП» тесть Воскресенского, контр-адмирал Владимир Бедердинов. - Он смотрел на офицеров и видел свое будущее. Так он окончил Севастопольское инженерное училище и попал на подводную лодку. Служил в общей сложности на флоте около 20 лет. Я с ним познакомился, когда он был еще старшим лейтенантом. Такой высокий, стеснительный. Начал ухаживать за моей племянницей Наташей, которую я растил и воспитывал. Я, естественно, стал приглядываться к нему, но он оказался порядочным парнем. Отличался обостренным отношением к поставленным задачам. Старался всегда выполнить качественно. Переживательный, постоянно сомневающийся в правильном пути, но идущий верной дорогой.

Контр-адмирал признается, что в его семье много морских офицеров, которые выполняют сложные задачи. Поэтому служба Андрея воспринималась как данность.

Андрей Воскрсенкий так и не узнал, что стал дедушкойФото: СОЦСЕТИ

- Я в последний раз его видел, когда он уже собирался уезжать, - вспоминает Бедердинов. – Он торопился, зашел ко мне оставить спецовку, которую им выдали на подлодке. Потом я отдал ее внуку – парню сейчас 16 лет. Он тоже хочет стать военным, продолжить династию.

Когда Андрей уже ушел в поход, в его семье случилось пополнение: старшая дочь родила сына. Воскресенский об этом так и не узнал…

- Сейчас мы все помогаем семье Андрея. Наташа держится, она сильная. Начальник лаборатории психофизиологии на атомной станции, кандидат психологических наук. Мы все понимаем, что ребята не могли поступить иначе.

«РОДЫ, НЕСМОТРЯ НА ТРАГЕДИЮ, ПРОШЛИ УСПЕШНО»

Больше других россиян поразила судьба 37-летнего капитана второго ранга Дмитрия Соловьева. Моряк стал одним из тех, кто во время ЧП на глубоководном аппарате пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти коллег. Именно он спас гражданского специалиста: вывел его из отсека и задраил люк. И сделал все это несмотря на то, что дома его ждала жена, беременная третьим ребенком.

Погибший на подлодке капитан II ранга Дмитрий Соловьев ждал прибавления в семьеФото: СОЦСЕТИ

- Мы общались с Димой за неделю до его гибели, - рассказал «КП» коллега и друг семьи Дмитрия, пожелавший остаться анонимным. – Мы с ним дружили почти двадцать лет. В тот раз он приехал ко мне рассказать радостную весть, что он ждет пополнение в семье – дочку! А потом я узнал, что он погиб. Это было ударом для всех. Роды, несмотря на трагедию, прошли успешно, но его жена очень скорбит, она до сих пор в трауре.

Дмитрий, по словам близких, никогда не рассказывал о том, чем занимается на подводной лодке. Все было секретно. Его друзья рассчитывают, что сын продолжит дело отца.

Офицер вывел гражданского с судна, пожертвовав собойФото: Артем КИЛЬКИН

- Сыну сейчас четыре года, он понимает, что папы нет уже. Но при этом он знает и то, что его папа – герой! – поясняет друг семьи. - Мне бы было приятно, если бы сын продолжил традицию и пошел по его стопам. Потому что Дмитрий всегда отличался по службе. Он даже институт с красным дипломом закончил. Я считаю, что во время трагедии он сделал все так, как говорят руководящие документы. Конечно, у него был выбор. Но он поступил, как это требует понимание моряка-офицера. Он сделал все правильно.

КСТАТИ

Герой России Николай ФилинФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петергофе 1 июля пройдут траурные мероприятия. Шести улицам в городе присвоены названия в честь погибших моряков: Андрея Воскресенского, Дениса Долонского, Дениса Опарина, Дмитрия Соловьева, Константина Сомова и Николая Филина.

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