«Они патриоты, по-другому не могли»: Родственники рассказали о погибших на подлодке офицерах

Год назад на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге мы были свидетелями душераздирающей картины, когда родные прощались со своими отцами, мужьями, братьями и коллегами. Даже здесь, на открытом пространстве, дышать было невозможно - воздух был пропитан валерьяной.

14 офицеров с АС-31 хоронили как героев. Именно они, находясь на подлодке во время пожара, вывели гражданского с глубоководного аппарата, а сами, рискуя, задраили люки и стали бороться за живучесть корабля. Ценою собственных жизней военные спасли своих товарищей и не допустили катастрофы планетарного масштаба. 1 июля 2020 года на кладбище вновь собрались самые близкие героев.

Почтить память погибших моряков пришли их коллегиФото: Артем КИЛЬКИН

«ПЕРВАЯ СЕРЬЕЗНАЯ ВЫЛАЗКА В МОРЕ»

Собираться на кладбище коллеги погибших начали задолго до начала траурной церемонии. К 11 часам там было уже несколько сотен человек. Люди несли гвоздики к могилам и воспоминали о сослуживцах. Неподалеку слышался плач. Рядом с могилой самого молодого погибшего офицера стояла его сестра. Капитану-лейтенанту Михаилу Дубкову в этом году исполнилось бы всего 30 лет.

Сестра самого молодого офицера Михаила Дубкова до сих пор не может смириться с тем, что брата больше нетФото: Артем КИЛЬКИН

- У нас вся семья моряки-подводники: папа - контр-адмирал, дедушка был моряком. А брат закончил Военно-морской политехнический институт имени Попова в Петергофе. Год как он служил, - рассказала «КП-Петербург» сестра Михаила Евгения. - Это была первая серьезная командировка, поэтому Миша был полон энтузиазма, любви к морю. Он очень любил свою работу, строил грандиозные планы на будущее. У него были все качества настоящего мужчины.

Всем родственникам раздали свечи на время молитвы за упокойФото: Артем КИЛЬКИН

У Михаила остались жена и трехлетняя дочка, которой папа успел привить настоящую любовь к родине.

- Он был патриотом своей страны, вся семья им гордится, - плачет Евгения. - Дочка Лиза всегда стоя слушает гимн, руку приставляет к голове, знает, кто у нас президент. Сейчас мы все перебрались в Санкт-Петербург - поближе к Мише. Но до сих пор нет веры, что все это произошло. Для меня он все еще в командировке.

В память о моряках на кладбище поставили мемориалФото: Артем КИЛЬКИН

«СЫН СОБРАЛ ДОМА ПАПИН МЕМОРИАЛ»

У могилы капитана 1 ранга 47-летнего Андрея Воскресенского собрались вся его большая семья. Отец Героя России работал на военном предприятии, которое обеспечивало флот. Семья его жены тоже потомственные военные моряки. Супруга – начальник лаборатории на атомной станции, ее дядя – контр-адмирал.

Андрей Воскресенский так и не узнал о рождении внукаФото: Артем КИЛЬКИН

- Самый дорогой наш человек, – поделились близкие Андрея. - С женой прожил вместе 24 года. У него внук родился за 10 дней до его гибели. Он так и не узнал об этом. Все время в море был. Хотел и дальше служить. Он ведь этот глубоководный аппарат прямо с завода принимал. И всю последнюю службу был на нем. Получил три ордена Мужества. Каждое его плавание было серьезным. Служил честно, любил родину.

Более сотни моряков пришли помянуть своих коллегФото: Артем КИЛЬКИН

Сыну Андрея уже 16 лет, и парень, по словам близких, также решил связать свою жизнь с морем.

- Ему пообещали, что он посетит корабль, на котором папа служил, - поясняют родственники. – Он дома в двух комнатах сделал папин мемориал. Собирает все статьи о нем, фотографии, ордена. Продолжает его традиции. Они с сыном очень любили быть вместе: путешествовать, заниматься спортом, бегать по утрам. Конечно, его всем нам очень не хватает.

Денис Опарин - единственный сын экс-командира секретной части, в которой служили все погибшие морякиФото: Артем КИЛЬКИН

Тут разговоры близких прерывает траурная церемония. Провести службу за упокой на кладбище приехали священнослужители. Всем родственникам раздали свечки и объявили минуту молчания.

Дождь, будто слезами, стекал с памятников героямФото: Артем КИЛЬКИН

«ПЕРЕД ЭТИМ ПОХОДОМ БЫЛИ МРАЧНЫЕ ПРЕДЧУВСТВИЯ»

Перед могилой своего сына не могла сдержать слезы и мать капитана 1 ранга Константина Иванова. Как и остальные моряки, Константин был потомственным военным.

- У него отец был подводник, - море было в крови уже, на генетическом уровне, - вытирает слезы мать Константина Галина. - Но и мы по-другому не мыслили его жизнь. Все его помнят до сих пор, после трагедии его друзья встречали меня со слезами на глазах.

Семья Константина Иванова до сих пор в трауреФото: Артем КИЛЬКИН

У Константина остались жена и две дочери: 19 и 9 лет. Как говорят близкие, перед тем плаванием он будто предчувствовал что-то неладное. Успокаивал жену, говорил, что возьмет отпуск…

- Мы вместе около 30 лет, - подошла к нам жена моряка Юлия. - Вместе учились в третьем классе. Ненадолго расстались и не видели друг друга. Потом моя подруга позвала Костю на день рождения. Там мы с ним встретились снова и больше не расставались. Муж сам очень не хотел уходить в тот поход, переживал. Когда приехал на Север, сильно тосковал. Я это тоже чувствовала. Мы с ним в последний раз разговаривали 30 июня. Он позвонил, но у дочери был выпускной, говорить было некогда. Я еще подумала, а вдруг больше и не удастся пообщаться. Так и случилось. Это был настоящий офицер, как и все его коллеги: дадут приказ - он и на ржавом корыте с ржавым веслом поплывет, если нужно.

Николай Филин - Герой России, один из шести человек в России, кого четырежды наградили Орденом МужестваФото: Артем КИЛЬКИН

Мать офицера до сих пор вспоминает, как два года назад он привез ее из Москвы и купил норковую шубу. Просил: «Мама, ты главное носи, не береги». Носит…

- Он меня отправлял в путешествие на теплоходе. Очень внимательный был. Хотел, чтобы мама выглядела хорошо. Всегда встречал с поезда из Москвы, - плачет мать.

Родные не могли сдержать слезФото: Артем КИЛЬКИН

- Он был для нас светом в оконце, - кивает жена. - Вся жизнь была посвящена его службе. Очень любил футбол. Я ему "ловила" билеты, когда был чемпионат мира. Мы ехали на машине в Сочи.

Александр Опарин - экс-начальника секретной части, потерял в трагедии единственного сынаФото: Артем КИЛЬКИН

Несколько слов о своем отце решила сказать и дочь офицера.

- Самыми запоминающимися для меня были наши походы на футбол с папой, - вздыхает Юлия. – Мы в эти моменты были близки как никогда. Нас это объединяло, а меня очень радовало. Папа был дома - и это уже был праздник. Это самый лучший папа, хоть он открыто на словах и не проявлял чувства.

Моряки отдали свои жизни, чтобы спасти коллегФото: Артем КИЛЬКИН

«УСПЕЛ ВЫБРАТЬ ИМЯ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ДОЧКИ»

Впервые рассказать о трагедии решилась и жена 37-летнего капитана второго ранга Дмитрия Соловьева. Именно он тогда спас гражданского специалиста: вывел его из отсека и задраил люк. И сделал это, несмотря на то, что дома его ждала жена, беременная третьим ребенком.

На кладбище провели службу за упокойФото: Артем КИЛЬКИН

- Он волновался перед походом, потому что я в положении была, - вздохнула Светлана. - А сам всегда успокаивал, давал понять, что все хорошо. Успели мы с ним обсудить и рождение дочери. Он видел ее на УЗИ, хотел назвать Анной в честь своей бабушки, думал, кто будет крестной. Анечке сейчас уже 9 месяцев. С ее 4-летним братиком Ярославом мы иногда приходим сюда на кладбище, объясняем ему, что папа - герой.

Дмитрий Соловьев успел придумать имя будущей дочериФото: Артем КИЛЬКИН

- Но сын все еще его ждет, - признается бабушка ребенка, мать Дмитрия Татьяна Ивановна. – Он мне говорит: «Не плачь, бабушка, папа же скоро приедет». Его папа по командировкам всегда уезжал. Поэтому у него отложилось, что он не постоянно с ним. Но потом всегда приезжает…

Военные выстроились в три шеренгиФото: Артем КИЛЬКИН

«Я НЕНАДОЛГО, СКОРО ВЕРНУСЬ…»

Жена Героя России Дениса Долонского в этом году решила провести поминки прямо на кладбище. К столу пригласила всех желающих.

- Денис сам себя воспитал, был верен семье и Отечеству, независимо от ситуации, - по-военному отчеканила супруга Долонского Наталья. - Когда уходил в море, сказал: «Я ненадолго, у нас обычный контрольный выход». Для них это работа, хотя понятно, что каждый выход был героическим поступком. Они все герои.

У Дениса Долонского остались двое детей.

Денис Долонский обещал жене, что все будет хорошоФото: Артем КИЛЬКИН

А вот капитан 3 ранга Владимир Сухиничев так и не успел побыть отцом.

Родные Владимира Сухиничева до сих пор не оправились после трагедииФото: Артем КИЛЬКИН

- Я тоже капитан 3 ранга в отставке, - пояснил отец Владимира Геннадий. - Но он выбрал другой путь - покорять глубины. Тогда в море его отозвали прямо из отпуска...

Попрощаться с погибшими пришли сотни людейФото: Артем КИЛЬКИН

Почтить память погибших на кладбище приехал и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава города назвал свой визит личным и попросил его не снимать. Вместе с родственниками он помянул погибших.

Мероприятие неофициально посетил губернатор БегловФото: Артем КИЛЬКИН

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