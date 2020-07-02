Какие музеи откроются в Санкт-Петербурге с 6 июля 2020 года

С 6 июля 2020 года в Санкт-Петербурге разрешили открыться государственным музеям и выставочным залам. Горожане с нетерпением ждут, когда же можно будет «окультуриться». Однако многие музеи не спешат встречать гостей уже со следующей недели. Конечно, это связано с подготовкой: нужно будет организовать отдельные входы и выходы, продумать режим работы и возможность соблюдения социальной дистанции. Поэтому каждое учреждение будет выходить из «карантина» постепенно. «Комсомолка» узнала, когда открываются музеи в Санкт-Петербурге.

Уже известно, что с 6 июля ждет посетителей Зоологический музей. Кроме того, петербуржцам сделали подарок – первый день его работы будет бесплатным для всех. Всего запускать будут не больше 10-15 человек одновременно. Кроме того, билеты в Зоологический музей будут продавать не более 100 штук в течении двух часов, включая льготников. А еще – всем гостям нужны будут маски и перчатки.

Некрополи Музея городской скульптуры откроются в Александро-Невской лавре.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Готов приступить к работе с 6 июля и Центральный Военно-Морской музей, сообщается на его сайте. В этот же день Музей городской скульптуры откроет для посещения Некрополь XVIII века, Некрополь мастеров искусств и некрополь «Литераторские мостки» в Александро-Невской лавре.

6 июля также откроются Петропавловская крепость, Музей музыки в Шереметевском дворце, Музей Суворова, Музей обороны и блокады Ленинграда, Литературный музей «XX век» и ЦВЗ «Манеж».

С 7 июля откроется экспозиция Гатчинского дворца, а также Музей Достоевского и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Исаакиевский собор и «Спас на крови» распахнут двери в период с 12 по 15 июля.

А вот главные достопримечательности города пока открываться не торопятся. Так, Эрмитаж, судя по всему, не распахнет двери раньше середины июля.

– Ведется активная подготовка к тому, чтобы Эрмитаж возобновил прием посетителей. В соответствии с санитарными нормами, которые мы должны соблюдать, вход в музей будет ограничен, а движение внутри будет регулироваться. Посещение музея будет организовано по временным интервалам, и там будет несколько точек входа и выхода. Мы также обязаны ограничить пребывание посетителя в музее до двух часов, – рассказали в Эрмитаже.

Эрмитаж не откроется 6 июля.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Не торопятся рассказать горожанам об открытии и в Русском музее. Однако наконец-то стала известна дата начала работы Михайловского и Летнего садов. Первый будет ждать гостей с 8 июля, второй – с 15 июля. Известно, что экспозиции начнут открывать с главного здания музея – Михайловского дворца.

В Петергофе пока открываются парки.Фото: Артем КИЛЬКИН

Не откроют сразу с 6 июля и Большой дворец в «Петергофе». Напомним, что с 3 июля там заработает Нижний парк, а также парки Ораниенбаум и Александрия.

– Мы пока не сможем открыть Большой дворец, потому что там маленькие залы, и мы не сможем соблюсти там рекомендуемую дистанцию, – отметила генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая. – Но мы будем думать, как это сделать, и обсуждаем дальнейшие действия.

Она также добавила, что скорее всего раньше Большого петергофского дворца откроется большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме.

А в музее-заповеднике «Царское село» с 3 июля также открываются парки – Екатерининский и Александровский. Но дворцы с 6 июля скорее всего не откроются, рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе музея. Пока там продумывают меры безопасного посещения для гостей.