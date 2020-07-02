Дочку экс-вратаря «Зенита» Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу по делу о наркотиках

Дочка экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева направлена на проведение судебно-психиатрической экспертизы. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга дал санкцию на помещение несовершеннолетней девушки в больницу.

- Суд, удовлетворив ходатайство следователя, вынес постановление о помещении в стационар Ксении Малафеевой для проведения судебно-психиатрической экспертизы, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Представители пресс-службы пояснили корреспонденту «Комсомольской правды», что такое разрешение от суда требуется всегда, когда речь идет о несовершеннолетних фигурантах.

По некоторым данным, сейчас дочка Вячеслава Малафеева уже находится в одной из городских клиник, где ей будут проводить судебную экспертизу.

Напомним, что о задержании 16-летней Ксюши Малафеевой при контрольной закупке партии наркотиков, стало известно 7 марта 2020 года. При этом сама операция прошла за неделю до означенной даты. Девушку прихватили вместе со знакомым и отвезли в отделение. Позднее Следственный комитет завел дело о незаконном обороте наркотиков в значительном размере.

Дело ведет Следственный отдел по Центральному району петербургского Управления Следственного комитета России. Ксении Малафеевой грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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