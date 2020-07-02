Мне противно смотреть на себя: Дочь экс-вратаря «Зенита» Малафеева, обвиненная в сбыте наркотиков, объяснила свое поведение

В Санкт-Петербурге суд официально отправил 16-летнюю дочь экс-вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева на психиатрическую экспертизу. Девушку проверят на вменяемость в рамках расследования уголовного дела о сбыте наркотиков. Дочку футболиста задержали во время контрольной закупки. Незадолго до этого она отказалась от того, чтобы родители подарили ей квартиру и платили за нее. По словам подростка, она хотела быть самостоятельной, как ее отец.

Борьба за самостоятельность и вечные перепады настроения привели к тому, что на девушку возбудили уголовное дело. Суда она до последнего времени ждала дома вместе со своими известными родителями. Но сейчас девушку направили в экспертам, чтобы те определили, насколько она вменяема. Обычно проверка длится месяц в стационаре или НИИ.

Девушка заявила, что страдает из-за весаФото: СОЦСЕТИ

Сама же дочка Малафеева незадолго до своей отправки на психэкспертизу объяснила свое эксцентричное поведение у себя в соцсетях. Девушка заявила, что страдает из-за веса.

- Расстройство пищевого поведения, - написала девушка. - Я рассказывала, что чуть больше года назад я сильно похудела. Примерно три месяца я страдала анорексией. И потом пошли срывы, переедания и любимая булимия. Уже 9 месяцев я худею. Булимия - это замкнутый круг. Теперь, если будут срывы, я пойду пить.

Дочь Малафеева также пояснила, что не принимает и ненавидит себя.

- Я убиваюсь каждый день из-за этого, - уточнила подросток. - Из-за того, что не могу похудеть. Я не могу носить одежду, потому что мне противно смотреть на себя. Я так хочу, чтобы это закончилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я чувствовала себя лишней»: 16-летняя дочь Малафеева объяснила, почему сбежала из дома

Девушка рассказала, что сама зарабатывает деньги и решает, чем ей заниматься в жизни (подробнее)

Марина Малафеева погибла

Жена голкипера "Зенита" ехала с дня рождения. По словам очевидцев, машина неслась со страшной скоростью (подробности)