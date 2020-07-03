2020-07-03T17:04:33+03:00
Общество

От штрафа до двух лет: участники барбекю на вечном огне в Кронштадте узнали свое наказание

Решение в отношении двух девушек и мужчины 3 июля вынес районный суд
Петр КИБЕР
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Суд вынес наказание участникам барбекю над братской могилой.Суд вынес наказание участникам барбекю над братской могилой.Фото: Александр ГЛУЗ
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Кронштадский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по громкому делу о барбекю на вечном огне в Кронштадте, которое устроили две молодые девушки и 36-летний мужчина. Все произошло 24 мая и вызвало бурю возмущения среди жителей военного города.

- Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Анны Кухаревой, которая обвинялась в надругательстве над местами захоронения, совершенном группой лиц, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Двое девушек с мужчиной не только пожарили сосиски на вечном огне, но и оставили после себя помойку. Фото: СОЦСЕТИ

Двое девушек с мужчиной не только пожарили сосиски на вечном огне, но и оставили после себя помойку.Фото: СОЦСЕТИ

Адвокаты девушки обратили внимание на то, что она ранее не судима и полностью раскаялась. Судья с доводами согласился и назначил «шашлычнице» наказание в виде уплаты 15 тысяч рублей.

Такой же штраф получила и вторая любительница барбекю – Светлана Дремина.

А вот третий участник - Николай Поликарпов, который купил продукты в магазине и привез всех на авто к памятнику, получил более суровое наказание.

Самое серьезной наказание получил 36-летний мужчина. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Самое серьезной наказание получил 36-летний мужчина. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

За жареные сосиски на Братской могиле рабочих и матросов – так называется мемориал – ему дали два года ограничения свободы. Теперь мужчина не сможет самовольно менять место жительства, совершать поездки без разрешения полиции и должен будет отмечаться в отделении несколько раз в месяц.

Отметим, что всем участникам барбекю грозило до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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