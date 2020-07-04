Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 4 июля 2020 года: Продление запрета на посещение лесов и пустые больничные койки

Северная столица с каждым днем все больше и больше возвращается к обычной жизни. В городе открываются парки и музеи, а в больницах освобождаются места, зарезервированные под пациентов с COVID-19. «Комсомольская правда» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 4 июля 2020 года.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксированы еще 271 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 25 261 человека, - сообщает информационный центр общероссийского Оперштаба.

Из этого числа 19 746 благополучно выздоровели и покинули больницы города. Только за минувшие 24 часа врачи выписали еще 251 пациента. Однако есть и печальные новости. Так, за сутки на 31 человека выросло количество жертв коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 в городе умерли уже 1303 петербуржца.

Последние данные на утро 4 июля. Фото: Яндекс

Тем не менее, пока городские власти крайне осторожно снимают введенные ранее ограничения. Пока под запретом остаются прогулки по лесам и лесопаркам. Противопожарный режим продлен до 26 июля.

Зато в Ленинградской области уже с 6 июля можно будет без ограничений заниматься спортом на улице, а при соблюдении некоторых условий ходить в фитнес и бассейны. В красной зоне с понедельника можно делать массаж, проводить виртуальные экскурсии с использованием 3D-очков и гулять по парковым зонам.

Что касается распространения коронавируса, то за сутки в 47-м регионе заболели еще 54 человека (4584 всего). Вылечились пятеро (4190 с начала пандемии), а умершими числятся 34 жителя Ленобласти.