2020-07-07T00:18:29+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 7 июля 2020 года: подготовка ко второй волне инфекции и необходимость в донорах плазмы

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 7 июля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 7 июля 2020 года."Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 7 июля 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» по традиции собрала все последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 7 июля 2020 года. К сожалению, количество зараженных опасной инфекцией существенно не снижается.

- В Санкт-Петербурге за минувший день коронавирус выявили еще у 280 человек. Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 25 816 горожан. В числе выздоровевших уже 20 174 пациента. Смертей в общей сложности 1389, - передает городской оперативный штаб по COVID-19.

Глава комздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец не стал скрывать, что власти готовятся ко второй волне опасной инфекции. Сейчас город работает над увеличением стационарных коек. В этом, в частности, поможет строительство новой клиники и реконструкции ряда больниц.

В Смольном отметили эффективность лечения тяжелобольных COVID-19 с помощью «антиковидной» плазмы. Сейчас в Северной столице есть около 70 литров крови с антителами от петербуржцев, переболевших инфекцией. Это примерно 164 дозы. Однако запас все равно маловат, поэтому власти призывают все больше горожан сдавать кровь, которая может спасти жизни пациентов из реанимации.

Добавим, что очередное медучреждение получило штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушения при карантине. Все из-за отсутствия необходимых средств дезинфекции. В этот раз досталось поликлинике №56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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