Мини-бары должны закрыться в Санкт-Петербурге к 2021 году

Петербуржцы радуются постепенному выходу из «карантина» и отдыхают на летних террасах кафе и баров. Тем временем сотни подобных заведений скоро будут вынуждены закрыться. И речь уже не о последствиях пандемии. В Петербурге в окончательном чтении приняли так называемый закон о «наливайках». В городе запретили торговать алкоголем в заведениях, которые расположены в жилых домах. Не во всех, а только в тех, что занимают площадь меньше 50 «квадратов».

Новым законом депутаты решают проблему сомнительных заведений в городе. Ночные «гулянки» под окнами и нетрезвые посетители беспокоят жителей и исторических зданий в центре, и новостроек на окраинах. Стоит лишь вспомнить шумные тусовки на Рубинштейна, на которые местные жители жаловались даже во время «карантина». Кроме того, под видом «приличных» кафе в Петербурге работают магазины-бары, где по сути торгуют алкоголем и ночью. А это, как известно, запрещено.

Эксперты предлагают предпринимателя, чей бизнес попадет под удар нового закона, перепрофилировать свои заведения.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Конечно, такие заведения отравляют жизнь добропорядочным людям, которые приходя с работы, хотят отдыхать, – отмечает один из авторов законопроекта депутат Денис Четырбок.

Но есть и другая сторона вопроса: новым законом обеспокоены петербургские рестораторы, которым и так в период пандемии пришлось несладко. Теперь под запрет попадает как минимум сотня популярных баров с небольшой площадью. В том числе и заведения на улицах Рубиншейтна, Жуковского, Маяковского, Восстания, Пестеля. В Сети владельцы баров запустили петицию, в которой выступают против этого закона. Кроме того, рестораторы не согласны с тем, что судить о репутации заведения собираются по его размерам.

– Площадь зала для бара, кафе или ресторана никогда не была показателем уровня обслуживания. В мире есть много заведений на один-два столика, где можно поесть и выпить, записавшись заранее за несколько месяцев и заплатив солидную сумму. И никого не смущает их размер, – говорит автор петиции, владелец петербургского бара Александр Зарайский.

Петицию, к слову, подписали уже больше 9 тысяч человек. Тем временем закон уже отправили на подписание к губернатору. Правда, на некоторые уступки для бизнеса все-таки пошли.

Торговать алкоголем мини-бары должны перестать с 1 января 2021 года.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Учитывая мнение предпринимателей, что закон сразу начнет действовать достаточно жестко, мы предложили полугодовую отсрочку, – отметил депутат.

Так, торговать алкоголем мини-бары должны перестать с 1 января 2021 года. Предполагается, что за отведенное время бизнес сможет перестроить свою работу.

– Предприниматели могут перепрофилировать свои заведения. А для этого достаточно исключить из своих услуг реализацию алкоголя. Продавать, к примеру, чай, кофе и пышки никто не запрещает, – добавляет Денис Четырбок.