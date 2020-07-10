2020-07-10T12:40:57+03:00
Общество

Автор закона о запрете «наливаек» заявил, что большая часть баров не закроется

Депутат Денис Четырбок рассказал, что «расстрельный» список заведений неправильный на 75%
Петр КИБЕР
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Большая часть баров из "расстрельного" списка продолжит свою работу.Большая часть баров из "расстрельного" списка продолжит свою работу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Автор громкого закона о запрете так называемых «наливаек» депутат Денис Четырбок прояснил ситуацию с гулявшим по соцсетям «расстрельным» списком баров и ресторанов, которым, якобы, грозит закрытие.

- С самого начала я призывал всех доверять исключительно достоверным данным. «Список 100», который активно распространяется в средствах массовой информации, далек от объективности. Уже сейчас, когда мы связались с большей частью указанных в списке заведений, могу заявить: 75% баров, кафе и ресторанов продолжат работать, - сообщает депутат в своем телеграм-канале.

Как оказалось, в список вошли заведения, некоторые из которых явно больше 50 квадратных метров. В других площадь зала легко увеличить, что хозяева и планируют сделать, либо же она просто неправильно посчитана - без барной стойки, например. А иные бары расположены в нежилых зданиях, поэтому им в принципе ничего не грозит.

Депутат отмечает, что многим владельцам просто нужна грамотная юридическая поддержка и ее пообещали оказать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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