Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 12 июля 2020 года: готовность Пулково к зарубежным рейсам и переоборудование Николаевской больницы под COVID-19

Несмотря на ослабевающую в стране и мире пандемию, «Комсомольская правда» ежедневно отслеживает ситуацию с распространением инфекции COVID-19 и традиционно собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 12 июля 2020 года.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксированы 296 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заражений с начала пандемии достигло 27 277, – сообщает Информационный центр общероссийского Оперштаба.

21 071 человек из ранее заболевших благополучно выздоровел, и был выписан врачами. За сутки их число увеличилось на 181 уже бывшего пациента. К сожалению, опять выросло число смертельных случаев. Комиссия по летальным исходам гибель еще 42 человек. Всего от коронавирусной инфекции скончались уже 1583 петербуржца.

Последние данные по коронавирусу. Фото: Яндекс.

На данный момент на больничных койках остаются 4623 жителя Северной столицы. Власти города, заранее готовясь к возможной второй волне коронавируса, объявили о переоборудовании Николаевской больницы в Петергофе под прием инфекционных пациентов. Здесь появится 300 коек для больных с COVID-19.

Но есть и хорошие новости. Так, несмотря на еще не окончившуюся пандемию, петербургский аэропорт Пулково заявил о готовности к приему и отправке международных рейсов. Ранее о решении начать переговоры с иностранными партнерами, чтобы начать полеты уже с 1 августа сообщили в Росавиации.

Что касается ситуации в Ленинградской области, то здесь за минувшие сутки выявили еще 47 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших с начала эпидемии достигло 4989. Из них выздоровели 4244 пациента, а 37 - скончались.