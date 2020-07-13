«Золотая молодежь не знает, как радоваться. Мой пациент для этого сжег Bentley»: Психолог объяснил поведение дочери Малафеева

В Санкт-Петербурге продолжают разбираться в деле 16-летней дочери экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева. Сейчас девушка находится на психиатрической экспертизе и проходит по делу о сбыте наркотиков. При этом не секрет, что проблемы у дочки известного спортсмена начались давно. Сначала подросток отказалась от квартиры, которую ей хотел подарить отец. Потом решила жить одна и обеспечивать себя сама. В блоге, который она до недавнего времени активно вела, признавалась, что хочет достичь всего сама – как ее отец.

Как в жизни юной Малафеевой оказались наркотики, неизвестно. По уголовному делу понятно лишь одно: взяли ее на контрольной закупке.

Девушка жаловалась на свои проблемыФото: СОЦСЕТИ

Решения суда подросток ждала дома в окружении любящего отца и мачехи. Напомним, родная мать девушки Марина Малафеева погибла в аварии в 2011 году. Но с новой супругой отца у девушки, судя по всему, хорошие отношения. Но для полного счастья этого оказалось мало. Дочь футболиста жаловалась в своих социальных сетях на проблемы, которые у нее возникли в психологическом плане. Она откровенно говорила, что не принимает и ненавидит себя.

- Я рассказывала, что чуть больше года назад я сильно похудела. Примерно три месяца я страдала анорексией. И потом пошли срывы, переедания и любимая булимия. Уже 9 месяцев я худею. Булимия - это замкнутый круг. Теперь, если будут срывы, я пойду пить. Я убиваюсь каждый день из-за этого, - делилась подросток. - Из-за того, что не могу похудеть. Я не могу носить одежду, потому что мне противно смотреть на себя. Я так хочу, чтобы это закончилось.

Марина Малафеева погибла в аварииФото: Илья СМИРНОВ

Почему психика детей знаменитостей зачастую оказывается слабее, чем у сверстников, «Комсомолка» спросила у руководителя Центра кризисной психологии Михаила Хасьминского.

- Это в принципе распространенная в богемных кругах проблема, - пояснил Михаил Хасьминский. – Детям нужны смыслы. А когда у тебя родители хорошо зарабатывают, тебе не надо что-то решать, у тебя все есть. Ты к этому привыкаешь. И круг общения у тебя такой же. А себя все равно надо чем-то радовать. В пример приведу одного своего пациента из золотой молодежи. Он мне рассказывал, что на день рождения сжег «Бентли». Когда я у него спросил, зачем он это сделал, он сказал: «Все было, ничему не рад, всем пресыщен». И это не единственный случай. Здесь можно привести цитату Хемингуэя: «Дайте человеку необходимое, и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами — он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью — он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получать изысканное, и он возжаждет безумств. Одарите его всем, что он пожелает — он будет жаловаться, что его обманули и что он получил совсем не то, что хотел».

Дети богатых родителей, по словам психолога, перестают радоваться всему, тогда и начинают вести себя вызывающе.

- Ты все попробовал, тебе все завидуют, а радости нет все равно, - рассуждает психолог. - Тогда появляются наркотики, человек снова погружается в тягостные состояния. У него болит душа, но обратить внимания на нее он не может, потому что у него не было проблем. Появляется протестное поведение: он против себя, родителей, против своего тела. Вот вам результат. Это не совсем психологическая проблема, просто человек заблудился, уперся, он не знает, как дальше жить. Поэтому такие дети и протестует.

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