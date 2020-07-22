Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 июля 2020 года: открытие торговых центров и спортивных школ

«Комсомолка» подготовила последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 22 июля 2020 года. К сожалению, у некоторых горожан продолжают находить инфекцию. Однако тенденция к снижению количества заболевших отчетливо видна.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили еще 189 случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 29 730 горожан. В числе выздоровевших уже 22 718 пациентов. Смертей в общей сложности 1 834, - сообщает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Наблюдается снижение ежедневного количества заболевших. Фото: "Яндекс"

Александр Беглов распорядился открыть торговые центры и рестораны в Санкт-Петербурге с 27 июля. Уладить все вопросы с Роспотребнадзором поручено двум вице-губернаторам – Эргашеву и Елину. Градоначальник подчеркнул, что это важно для наполнения бюджета. Да и бизнесмены не могут так долго терпеть серьезные убытки. К слову, крупные ТЦ в Ленобласти, МЕГА-Парнас и МЕГА-Дыбенко также откроются с понедельника 27 июля.

Свою работу уже возобновили 65 спортивных школ после снятия ограничительных мер. Однако организации обязаны соблюдать требования санитарной безопасности и иметь уникальный QR-код.

Добавим, что в Ленобласти на 21 июля выявили 5449 зараженных, из них 4371 человек успел выздороветь, а 47 – умерли.