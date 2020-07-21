МЕГА-Парнас и МЕГА-Дыбенко откроются с 27 июля 2020 года

Обе МЕГИ - Парнас и Дыбенко откроются для посетителей с 27 июля. Об этом стало известно 21 числа после того, как власти Ленинградской области, где расположены крупные ТЦ, смогли договориться с местным Роспотребнадзором.

- Администрация Ленобласти, руководство ТЦ МЕГА и Роспотребнадзора договорились об открытии центров «Парнас» и «Дыбенко» с 27 июля, - сообщает пресс-служба областного правительства.

При этом часть ограничений по прежнему будут действовать. Так, с понедельника не откроются кинотеатры и детские развлекательные площадки, а фудкорты продолжат работу только навынос.

Обязательными будут: измерение температуры (термометрия) для всех посетителей и сотрудников ТЦ, ношение масок, использование антисептиков для рук и использование системы очистки воздуха и вентиляции, а также ограничение числа покупателей.

При этом МЕГИ уже пробовали открыть в мае, но из-за огромного наплыва посетителей Губернатор Ленобласти закрыл ТЦ уже через два дня.

Напомним, что утром 21 июля стало известно об открытии с 27 числа всех ТЦ и ресторанов в Санкт-Петербурге. Городские бизнесмены очень просили Смольный разрешить им работу с понедельника вместе с МЕГАМи, чье открытие только планировалось. В поддержку коммерсантов выступил депутат Госдумы Сергей Боярский, после чего губернатор Северной столицы жестко потребовал договориться с Роспотребнадзором и дать разрешение на работу.

Теперь стало известно, что все крупные ТЦ и Ленобласти и Петербурга откроются одновременно.