2020-07-23T00:41:47+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 23 июля 2020 года: аномальный рост числа пневмоний и смертности

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 23 июля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 23 июля 2020 года."Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 23 июля 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 23 июля 2020 года. Судя по статистике, в городе постепенно снижается число заболевших опасной инфекцией.

- За прошедший день в Санкт-Петербурге диагностировали еще 186 случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии сейчас составляет 29 916 горожан. В числе выздоровевших уже 22 613 пациентов. Смертей в общей сложности 1 862, - сообщает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс" Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"Фото: Артем КИЛЬКИН

Американские исследователи выявили, что смертность в Санкт-Петербурге оказалась в 4 раза больше, чем в целом по России. Летальность в Северной столице составила 6,1 %. Для сравнения, в Москве – всего 1,8 %, а по стране – 1,6%.

Не радуют и новые данные от Петростата, специалисты которого зафиксировали десятикратный рост числа внебольничных пневмоний в городе на Неве. В мае 2020-го в Северной столице выявили 9560 случаев болезни, что почти в 10 раз больше, чем за этот же месяц в прошлом году.

Напомним, на парад ко Дню ВМФ можно будет попасть только тем петербуржцам, которые наденут маски и перчатки.

Что касается статистики по Ленобласти, то на 23 июля там выявили 5493 зараженных, из них 4390 человек успели выздороветь, а 48 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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