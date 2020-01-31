Самые знаменитые нерпы Санкт-Петербурга Крошик и Шлиссик поздравили жителей города с Новым годом. Уникальные ластоногие, которые настолько сильно привязались к людям, что даже не захотели возвращаться в естественную среду, пожелали петербуржцам всего самого хорошего. Также Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, который находится в поселке Репино, подвел итоги работы 2020 года.- 2020 год стал настоящим вызовом для ученых-зоологов Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской. Недостаток льда привел к проблемам с выращиванием потомства кольчатой нерпы в природе. Многим животным было не выжить без помощи человека. В уходящем году в Центре лечилось 30 ластоногих детенышей, половина из которых попала к ученым новорожденными, - рассказали в \\"Водоканале\\".Несмотря на трудности, зоологи боролись за каждого нерпенка и тюленя, лечили их, растили, а после отпускали домой - Финский залив или Ладожское озеро.Также в 2020 году у самого известного тюленя России Крошика неожиданно появился постоянный сосед. Ладожский нерпенок Шлиссик, как и его старший приятель, привязался к людям, наотрез отказался возвращаться на свободу и предпочел остаться в Репино. Однако характер у нерпенка оказался непростой. Он так и не смог подружиться с Крошиком.Помимо оказания помощи животным в прошедшем году зоологи проводили обширную полевую исследовательскую работу, начали активное развитие направления воздушного мониторинга мест обитания животных при помощи авиационных облетов и дронов и провели испытания первого искусственного домика (логовища) для выведения потомства страдающей от потепления балтийской нерпы.- Накануне Нового года \\"Фонд друзей балтийской нерпы\\" и Водоканал благодарят всех, кто поддерживает работу по сохранению редких обитателей Балтики и Ладоги. Ученые-зоологи Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская передают всем петербуржцам поздравления от Крошика и Шлиссика и желают в наступающем 2021 году семь футов под килем!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНерпенок Шлиссик затосковал в Ладожском озере и вернулся к людям и другу КрошикуМалыш стал второй «одомашненной» нерпой за все время существования Центра изучения и спасения морских млекопитающих (подробности)Его Жирнейшество: В соцсетях умилились толстым бокам нерпенка Шлиссика из Санкт-ПетербургаЛастоногий отъелся к зиме и получил множество комплиментов о своих аппетитных формах (подробности)Возвращение нерпы: Крошик снова пришел к людямНа воле \\"крутой перец\\" прожил меньше месяца (подробности)