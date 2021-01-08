В Интернете опубликовано видео с места воздушной аварии двух частных самолетов в Ломоносовском районе Ленинградской области. В пятницу, 8 января, легкомоторные суда Cessna 150 и Piper 28 взлетели с аэродрома в Гостилицах для выполнения тренировочных полетов. Однако обыкновенное для пилотов занятие обернулось трагедией. Спустя минуту после подъема в воздух самолеты столкнулись.- Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13.40. Легкомоторный самолёт Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. Судно Piper потерпело крушение, 3 человека погибли от полученных травм, - рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.Известно, что пилота, управлявшего самолетом Cessna 150, экстренно госпитализировали. Руководство аэродрома в Гостилицах пока от комментариев отказывается.По факту случившегося в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ уже завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».