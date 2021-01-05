Состоянием здоровья выдающегося актера Олега Басилашвили без преувеличения интересуется вся страна. Напомним, накануне стало известно, что 86-летнего народного артиста СССР госпитализировали в петербургскую больницу с коронавирусом. Сейчас он продолжает находиться в инфекционном стационаре в Курортном районе Северной столицы. О его самочувствии рассказал на своей странице в соцсети Facebook депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Парламентарий позвонил артисту по телефону и справился о его здоровье.– Друзья, говорил по телефону (очень коротко, чтобы не утомлять) с Олегом Валериановичем Басилашвили, – сообщил Борис Вишневский. – Говорит, что чувствует себя более-менее нормально и все необходимое лечение получает.Ранее осведомленный источник также рассказал «КП-Петербург», что состояние известного петербуржца нормальное. А также не исключил, что заразиться Олег Валерианович мог от своей дочери Ксении Басилашвили.Напомним, что в другой петербургской больнице с коронавирусом сейчас находится и коллега по цеху Олега Басилашвили – 86-летняя народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Состояние ее оценивается как стабильное. Оба знаменитых артиста служат в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Судя по афише на сайте культурного учреждения, болезнь ведущих актеров не привела к отмене спектаклей: на январь не запланировано постановок с их участием.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Судьба распорядилась так, что мы вместе\\": Дочь и внучка Алисы Фрейндлих попали в больницу с коронавирусом под Новый годИз-за болезни семья встретит праздник в палате петербургской больницы (Подробности)Находится в реанимационном отделении»: Новые подробности состояния здоровья Алисы Фрейндлих, заболевшей коронавирусомВ больнице пристально следят за звездой «Служебного романа» и отмечают, что она проявляет сильный характер (Подробности)