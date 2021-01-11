\\"Комсомолка\\" продолжает следить за развитием коронавируса в Санкт-Петербурге и подготовила обзор последних новостей на утро понедельника, 11 января 2021 года. Так, за последние сутки в Северной столице инфекцию выявили еще у 3004 человек. Стоит отметить, что с начала года ежедневный прирост зараженных снизился.- Также за последние сутки в Петербурге полностью выздоровели 1873 пациентов, скончались 42 человека. Всего с начала пандемии заболели уже 279 039 горожан, побороли инфекцию 168 289 человек и жертвами болезни стали 8420 горожан, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.Однако новогодние праздники прошли неспокойно для системы здравоохранения города. За минувшую неделю число госпитализаций пациентов с коронавирусом выросло на 22,5 процента. В целом горожан, обратившихся за медицинской помощи в связи с ковидом выросло на 35 процентов. Если ранее за сутки к врачам обращались чуть более полутора тысячи пациентов, то сейчас ежесуточно обращаются 2 141 пациентов.В городе продолжается плановая вакцинация населения от коронавируса. За все время прививки получили уже более 13 тысяч человек. За время новогодних праздников привились порядка 7 тысяч горожан. Также губернатор города Александр Беглов обсудил в министром здравоохранения страны Михаилом Мурашко поставки вакцины в Северную столицу.На протяжении всех праздников сотрудники комитета по контролю за имуществом, комитета по промышленной политике и полицейские проводили рейды по заведениям общепита на соблюдение противокоронавирусных запретов. На днях после очередной такой проверки пять баров и кафе были временно закрыты, так как работали после 23 часов.Что касается Ленинградской области, то за все время пандемии здесь заболели 26 229 человек, из них 217 за последние сутки, выздоровели 23 437 жителей (+258 за сутки), скончались 307 человек (+7 за сутки).