Длинные праздники кончились, начались рабочие будни, а с ними свои действия частично прекратили карантинные ограничения, введенные Смольным на новогодние каникулы. Чтобы горожане были в курсе дела, «Комсомольская правда» рассказывает, что открылось в Санкт-Петербурге с 11 января 2021.Так, с утра понедельника в привычный режим вернулся зоопарк.- Дорогие друзья! Ленинградский зоопарк вновь открывает свои двери для посетителей. Мы работаем ежедневно с 10:00 до 17:00. Кассы закрываются на час раньше. Наши обитатели ждут вас, - сообщает пресс-служба зоопарка на официальной странице ВКонтакте.Впрочем, большого наплыва гостей заскучавшие без внимания горожан животные вряд ли дождутся, ведь школьные каникулы Смольный продлевать не стал и большинство юных петербуржцев с 11 числа вновь сели за парты.Не будет ажиотажа и в музеях, также начавших работу после новогодних праздников. Большая часть туристов, все же наводнивших Петербург на каникулах, уже уехала домой. Зато сами горожане смогут погулять по выставочным залам без привычного столпотворения.Также с 11 января отменяется запрет на посещение выставок, концертов и перевозку пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.А вот театры Санкт-Петербурга уже работают. Специальным постановлением им разрешили принимать зрителей с 7 января. Но, как и на концертах и в кинотеатрах действует ограничение по вместимости - не более 25% от числа мест в зале.При этом детей до 16 лет в театры и на концерты пока не пустят. Для них запрет продлен до 31 января. Такая же ситуация и с другими ограничениями, действовавшими по 15 января. Их также продлили до конца месяца.То есть Океанариум для посещения пока закрыт, а вот аквапарки работают, но в режиме банного комплекса - с бассейнами и спа, без горок.