Настоящий сад из ледяных цветов удалось запечатлеть петербургскому фотографу в Гатчинском районе Ленинградской области. «Хрустальные» лепестки распустились на замерзшей реке в первые дни 2021 года. Своей творческой удачей автор поделился в Инстаграме.- Первая декада января уже принесла удачные снимки. Эти «ледяные цветы» появляются зимой в некоторых северных странах. Они «распускаются» на льду рек, когда влажность выше обычного и при морозе возникает подобный эффект, - пишет на своей страничке автор под ником johan.lebedevski.Отметим, что эти цветы больше похожи на ажурные снежинки и выглядят не так, как другие ледяные растения, замеченные под Петербургом в конце декабря прошлого года. Тогда на красочные природные явления наткнулся биолог Павел Глазков. Ему посчастливилось увидеть не только «цветы», но и ледяные «волосы».Впрочем, северная природа богата на суровую и удивляющую красоту. Иногда она дарит странные и немного пугающие ледяные «яйца», а в другой раз покрывает берег Ладожского озера тысячами не менее ледяных «блинчиков».