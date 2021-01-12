В Петербурге все еще решают «проблему граффити». Легализовать творения уличных художников депутаты пытаются уже не первый год. Сейчас по-прежнему любые рисунки на стенах приравниваются к вандализму. И речь идет не только о домах-памятниках, но и о самых обычных трансформаторных будках, которые к наследию не имеют никакого отношения. По мнению парламентариев, именно на таких строениях стоит разрешить рисовать. При этом также – упростив согласование для художников. В прошедшем ноябре депутаты запросили у «Ленэнерго» (а именно ему принадлежат все трансформаторные будки в городе) список подходящих для граффити подстанций. Теперь этот перечень готов. О нем в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM рассказал депутат Денис Четырбок.– Это 43 адреса с подстанциями «Ленэнерго» в разных районах города, – отметил парламентарий.В списке, например, проспект Обуховской обороны, Будапештская, Софийская улицы, проспект Юрия Гагарина и другие. Правда, пока от этого перечня, как говорится, ни горячо, ни холодно. Идея легализации граффити в городе двигается медленно – в Смольном пока не приняли решение об упрощении процедуры согласования. А из-за сложной бюрократии художники не спешат выполнять правила: для легализации им нужно предоставлять эскиз работы, согласовывать проект, общаться с собственником здания, писать заявление в Комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) и ждать (возможно, не один месяц) этого самого разрешения. Так что даже на этих 43 адресах просто так рисовать еще нельзя.– Вообще я по собственному опыту знаю, что «Ленэнерго» не против росписей на любых своих будках, при условии согласования с КГА. Поэтому это очень странный список, он наоборот ограничивает выбор места, – рассказала «КП-Петербург» художник, координатор арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина.– Теперь дело за Смольным, чтобы в отношении этих 43 адресов смягчить порядок согласования, – говорит Денис Четырбок. – Многие из художников говорят: сделайте нормальную процедуру, и мы готовы согласовывать. Если власть сделает шаг навстречу и введет некоторые послабления, то я уверен, это снизит процент нелегальных граффити.Правда, также многие из художников все еще слабо верят в то, что уличное искусство в Петербурге действительно станет легальным.– Если процедура согласования будет упрощена, это конечно будет хорошо, как минимум для паблик-арта, – отмечают в арт-группе «Явь». – Однако в городе не раз негативно высказывались о росписях на будках, и вряд ли что-то изменится в ближайшее время.А В ЭТО ВРЕМЯЛетом прошедшего года стало известно, что в Петербурге появятся специальные передвижные конструкции для граффити, где художники смогут рисовать без спроса и всяких согласований.– Первая должна появиться уже в ближайшее время под мостом Бетанкура. Работы там ведутся, – рассказал Денис Четырбок. – Не так давно там был открыт скейт-парк, в дополнение к нему будет и зона для граффити. Кроме того, с десяток других адресов сейчас прорабатывается в КГА – как правило, это зеленые зоны с выделенной площадью, где можно поставить такие передвижные конструкции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Граффити – реакция на реальность»: уличное искусство в Санкт-Петербурге, даже после скандала с замазанным плакатом Бродского, останется вне законаИсторик искусства Дмитрий Пиликин объяснил, почему в Северной столице никогда не легализуют стрит-арт (Подробности)