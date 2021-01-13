В культурной столице России даже воры культурные. Крадут не миллионы из сейфов, а … исторические экспонаты. Вот и стали недавно шептаться между собой хранители архивов о том, что в городе завелся вор, да не простой – а настоящий эстет. Кражи начались под Новый год, то один музей обчистит, то другой. Самое главное – знает, что брать. Тут, конечно, не яйца Фаберже и не картина Куинджи. Но тоже немалое. Например, фрагмент оттиска печати рукописи 12 века стоимостью 8 миллионов рублей. К таким раритетным пропажам тут же подключилась полиция. Ведь музеев и архивов в Петербурге предостаточно, вдруг так и до самого хранилища Эрмитажа дойдет…КРАЖИ С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМВор действовал с сугубо научным подходом. Причем, не столько в способах кражи, сколько в выборе мест. Первой «жертвой» грабителя-эстета стал архив Российской академии наук на Биржевой линии Васильевского острова. Туда неизвестный наведался как раз перед январскими каникулами. «Культурный» преступник сделал себе подарок: ценный документ – восковой оттиск печати Грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I времен XII века. Особо ценный документ архивного фонда России хранился в пластиковой коробке на реставрационном столе. Можно сказать, что преступник сорвал куш – ведь за него можно было выручить до 8 миллионов рублей! Непосвященный человек сразу и не поймет, что этот пергамент настолько дорог…Полицейские шли по следам, когда к ним поступило новое заявление. Уже от Института электрофизики и электроэнергетики РАН. Неизвестный во время праздников наведался в кабинет Института истории материальной культуры. На этот раз пропали 26 археологических находок. Казалось бы… Но их общая стоимость, на секундочку, пять миллионов рублей! «КП-Петербург» получила список всех предметов и отсмотрела их. Среди прочего – серьга с подвеской, нашивка в виде пантеры, пектораль и прочее.И тут полицейские вышли на след вора, который оказался человеком, далеком от искусства.- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Санкт-Петербургского Главка на Невском проспекте задержан 23-летний неработающий житель Выборгского района города, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.ХВАСТАЛИСЬ УМЕНИЯМИ В СОЦСЕТЯХУ Юрия О. нашли все похищенное, в том числе и фрагмент оттиска печати рукописи 12 века. Ранее он уже был судим за кражу, но был амнистирован. Сам парень при задержании лишь разводил руками.- Я крал археологические предметы. Конкретной цели у меня не было, понравились. Хотел оставить себе или найти, кому реализовать. На тот момент ценность предметов я не знал, - пожимал плечами Юра.Как его завело в научные архивы, Юра не объяснил. Но «КП-Петербург» изучила личность и его друзей. Парень, как оказалось, был сталкером. Вместе со своей подругой любили проникать в старинные архивы, посещал музеи и часто забирался в открытые окна заброшенных, а иногда и не совсем организаций. Среди прочего они любили экстремальные походы по городским туннелям. Все это ранее они делали для фото и даже хвастались в соцсетях, что «вскрывают» двери или окна.Такими увлечениями они занимаются больше пяти лет. Свои приключения они фиксировали на камеру и позже делились снимками на специализированном сайте, где сидели любители пещер, подземелий и прочих необычных мест.Проникать в такие места, судя по всему, Юрий был мастак. Так его хобби постепенно и стало способом краж. Сейчас парень задержан, на мобильный телефон он не отвечает.- В ближайшее время полицейские планируют вернуть найденные раритеты законным владельцам, – уточнила представитель МВД Ирина Волк.На парня возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолиция раскрыла серию крупных краж исторических ценностей из архивов академии РАН в Санкт-ПетербургеОбщая стоимость археологических находок превышает 13 миллионов рублей (подробности)Особо ценный оттиск печати XII века пропал из архива РАН в Санкт-ПетербургеВосковая печать исчезла после того, как в архиве побывали воры (подробности)26 археологических находок пропали из здания Института истории материальной культуры РАН в Санкт-ПетербургеЭто вторая крупная кража, связанная с архивами Академии за последние два дня (подробности)