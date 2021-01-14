После громкой огласки \\"эротической поездки\\" в такси жительницы Санкт-Петербурга по имени Маша, при которой водитель включил порно и ублажал сам себя, еще одна девушка призналась, что столкнулась с такой же ситуацией. Петербурженка написала Марии о том, что 14 декабря 2020 года ехала в Пулково с этим же таксистом. Мужчина, совершенно не стесняясь, распускал руки.- У меня была та же история. Ехала в аэропорт. Сидела спереди. Водитель этой же машины ублажал себя. Я это поняла по разговорам, но не осмелилась посмотреть на него, - рассказала девушка.Чтобы как-то себя успокоить, девушка позвонила парню. Тот, по ее рассказам, обратился в \\"Ситимобил\\" и рассказал об инциденте. Оператор такси обещал решить проблему. Но, судя по тому, что ситуация повторилась спустя месяц с Марией, действий особых не предпринял.Так как история получила широкую огласку в СМИ, делом заинтересовалась полиция. Когда Мария вернулась в Петербург из Москвы, в Пулково ее уже ждал оперуполномоченный.- Заявление написано. Я наконец-то дома. Какие-то комментарии по ситуации дам позже, - написала Мария в соцсети.Также она согласилась пройти проверку на полиграфе. Девушка беспокоится, что таксист-рукоблуб может отделаться только штрафом и продолжить дальше работать перевозчиком. Поэтому ищет поддержку опытного юриста.Напомним, что после инцидента \\"Ситимобил\\" вернул Маше деньги за ужасную поездку и предоставил три промокода на скидку. Также в компании заблокировали таксиста и обещали провести проверку всех водителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Моральное изнасилование\\": Девушка из Санкт-Петербурга пожаловалась на таксиста, который включил порно и самоудовлетворялся на ее глазахВ качестве извинения компания-перевозчик дала пассажирке скидки на будущие поездки (подробности)Таксисты поймали коллегу, который рукоблудил при пассажирке в Санкт-ПетербургеИностранца-извращенца передали полиции, его сразу узнала жертва (подробности)Следком заинтересовался историей пассажирки, при которой рукоблудил таксистДевушка уже написала заявление в полицию, а позже ее вызвали в СК (подробности)