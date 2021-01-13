Сотрудники таксопарка поймали своего коллегу, который самоудовлетворял себя при юной пассажирке во время поездки в аэропорт Пулково. Иностранца-извращенца передали в полицию, о чем девушка рассказала «Комсомолке». Напомним, петербурженка написала заявление в полицию, а позже ее вызвали в Следком. Сервис-агрегатор такси «Ситимобил» всячески извинился за произошедшее и планирует создать программу помощи пассажирам, попавших в подобную беду.- Мне не дали каких-то комментариев, кроме того, что мне, возможно, придется появиться в следственном комитете еще раз. Спросили, даю ли я согласие на прохождение полиграфа. Я ответила утвердительно, сама не знаю, зачем. Как мне сообщили из таксопарка, этого водителя уже поймали его же коллеги-таксисты. Его передали в полицию, мне прислали его фотографию, это действительно он, - сообщила Мария «КП-Петербург».Добавим, что в соцсети девушке пишут другие предполагаемые жертвы таксиста.