Ученые из НИИ гриппа имени Смородинцева рассказали о результатах первого в России генетического исследования вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота. Мурлыка проживает в петербургской семье, члены которой заболели пресловутым коронавирусом. Каково же было удивление хозяев, когда у животного появились схожие симптомы болезни.- У кота поднялась температура, он вел себя достаточно апатично и отказывался от еды. Хозяева, к слову, переболели инфекцией в легкой форме. Специалисты НИИ совместно с ветеринарными врачами клиники доктора В.П. Бурлакова взяли у животного мазки, в которых и обнаружился коронавирус. Оказалось, что выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны, - делятся подробностями в научно-исследовательском институте.Как выяснили эксперты, штаммы усатого питомца относятся к тем, что наиболее распространены в России и не несут в себе чего-то особенного. Ученые отмечают, что в самом факте заражения кота нет ничего удивительного, подобные случаи выявляли с самого начала пандемии. Кошки, как и люди, могут переболеть вирусом в разной степени тяжести. По статистике, которую приводят в НИИ, чаще всего зараженные питомцы выздоравливают. Вот и с петербургским котом все тоже в порядке.- Состояние животного стабильное, к нему вернулся аппетит. Кот идет на поправку. Учитывая факт крайне редкого заражения домашних питомцев SARS-CoV-2 можно по-прежнему утверждать, что их единственным источником инфицирования во всех случаях являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни другим питомцам, ни хозяевам, - добавляют эксперты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Тест на коронавирус для кошек и собак в Санкт-Петербурге: где можно сдать, как проходит и сколько стоитУченые подчеркивают, что домашние питомцы не могут заразить своих хозяев коронавирусом, но сами заболеть могут. Где кошке и собаке сдать тест в Санкт-Петербурге - читайте в нашем материале (подробности)В Ленинградском зоопарке рассказали о лечении обезьян от коронавирусаСпециалисты готовы бороться с инфекцией у своих подопечных (подробности)Не ощущала ничего странного: Ученые рассказали о женщине, в организме которой нашли 18 мутаций коронавируса47-летняя петербурженка заразилась в больнице от соседки по палате, сдала 17 тестов и проболела полгода (подробности)