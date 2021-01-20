«Спасибо за теплые слова, берегите себя»: Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, попавший в больницу с коронавирусом, рассказал о своем состоянии

Вячеслав Малафеев попал в больницу, у него серьезно поражены легкие. Фото: instagram.com/malafeev16ru

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев, госпитализированный накануне в одну из городских клиник из-за коронавируса, рассказал о состоянии своего здоровья. Пост он опубликовал в Инстаграме.

- Я благодарю супругу и всех, кто поддерживает меня. Нахожусь под наблюдением врачей. В целом все хорошо, - написал на своей странице Малафев. - Не раз побеждали. Уверен, что победим и сейчас!

Он также поблагодарил все подписчиков за теплые слова поддержки. а также посоветовал следить за собственным здоровьем: «Берегите себя и близких».

Напомним, что вечером 19 января также в Инстаграме о состоянии мужа написала жена экс-футболиста Екатерина Малафеева. В ее сообщении тревожных нот было куда больше.

- Сейчас мужа будем отправлять в больницу. Состояние его ухудшилось. К сожалению, обследование показало у Славы серьезное поражение легких. Одно легкое поражено на 40%, второе – 65-70%. Температура держится в 38 градусов. Поэтому мы решили не медлить и госпитализировать, ждем скорую, - рассказывала Екатерина.

Экс-вратарь "Зенита" находится под присмотром врачей и бодрости духа не теряет. Фото: instagram.com/malafeev16ru

Известно, что кроме самого Вячеслава коронавирусом заразился и его сын, но он переносит болезнь в легкой форме, а вот 41-летнего экс-голкипера здоровье подвело.

По данным «Комсомольской правды», Малафеев лечится в петербургской Клинической больнице № 122 имени Соколова Федерального медико-биологического агентства России. Туда же в конце декабря 2020 годы была госпитализирована и актриса Алиса Фрейндлих.

Напомним, что после окончания Карьеры Вячеслав Малафеев занялся бизнесом, а также, до мая 2020 года, занимал пост в администрации «Зенита».

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